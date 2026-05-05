व्हेज स्टार्टर्ससाठी पदार्थ शोधताय? मग कुरकुरीत Threaded Paneer ठरेल परफेक्ट पर्याय, रेसिपी नोट करा

Threaded Paneer Recipe : तुम्ही कधी थ्रेडेड पनीर हा पदार्थ खाल्ला आहे का? स्ट्रीट फूडमध्ये लोकप्रिय होत असलेला हा पदार्थ एक कुरकरीत स्टार्टर्सचा प्रकार आहे. याची चव एकदा चाखाल तर पुन्हा पदार्थ घरी बनवल्याशिवाय राहणार नाह

Updated On: May 05, 2026 | 03:25 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • थ्रेडेड पनीर हा एक स्टार्टर्सचा प्रकार आहे.
  • यात मसालेदार मऊ पनीरला बारीक शेऱ्यांमध्ये कोट करुन फ्राय केले जाते.
  • पार्टी स्नॅन्ससाठी हा पदार्थ एक उत्तम पर्याय ठरते.
भारतीय स्वयंपाकात पनीरचे अनेक प्रकार आढळतात, पण सादरीकरणात वेगळेपणा आणणाऱ्या काही रेसिपीज खास लक्ष वेधून घेतात.\थ्रेडेड पनीर ही अशीच एक आकर्षक आणि चविष्ट डिश आहे. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ असा हा कॉम्बिनेशन खूपच स्वादिष्ट लागतो. पार्टी, किटी, किंवा खास पाहुण्यांसाठी काहीतरी हटके बनवायचं असेल तर थ्रेड पनीर उत्तम पर्याय आहे.

याची रचना पाहूनच खाण्याची उत्सुकता वाढते आणि एकदा चव घेतली की पुन्हा पुन्हा बनवावीशी वाटते. तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर काहीतरी नवीन म्हणून तुम्ही ही टेस्टी रेसिपी ट्राय करु शकता. निवडक साहित्यांपासून ही रेसिपी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवता येते. मुख्य म्हणजे याची चव इतकी लाजवाब लागते की लहानांनाच काय तर मोठ्यांनाही याची चव प्रेमात पाडते. चला तर मग थ्रेडेडे पनीरची रेसिपी नोट करुन घेऊयात.

साहित्य:

  • पनीर: २०० ग्रॅम (लांब आकाराचे तुकडे)
  • स्प्रिंग रोल शीट्स: ३-४ (अगदी बारीक धाग्यांसारखे कापलेले)
  • मैदा: ४ चमचे (कोटिंगसाठी)
  • कॉर्नफ्लॉवर: २ चमचे (कोटिंगसाठी)
  • आलं-लसूण पेस्ट: १ चमचा
  • शेजवान सॉस: २ चमचे
  • सोया सॉस: १/२ चमचा
  • टोमॅटो केचप: १ चमचा
  • मिठ: चवीनुसार
  • काळी मिरी पूड: १/४ चमचा
  • तेल: तळण्यासाठी
कृती:

  • सर्वप्रथम एका बाऊलमध्ये आलं-लसूण पेस्ट, शेजवान सॉस, सोया सॉस, टोमॅटो केचप, चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पूड एकत्र करा. यात पनीरचे तुकडे टाकून हलक्या हाताने मिक्स करा आणि १०-१५ मिनिटे झाकून ठेवा.
  • मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर थोड्या पाण्यात मिक्स करून पातळ पेस्ट तयार करा.
  • पनीरचा एक तुकडा घ्या, तो मैद्याच्या पेस्टमध्ये बुडवा.
  • आता हा तुकडा बारीक चिरलेल्या स्प्रिंग रोल शीटच्या पट्ट्यांवर ठेवा आणि हलक्या हाताने दाबा जेणेकरून शीट्स पनीरला चिकटतील.
  • यानंतर कढईत तेल गरम करा आणि तयार केलेले थ्रेडेड पनीरचे तुकडे मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • गरम आणि कुरकुरीत थ्रेडेड पनीर शेजवान चटणी किंवा टोमॅटो केचपसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Published On: May 05, 2026 | 03:15 PM

