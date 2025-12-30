Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

थंडीत कोलेस्ट्रॉल वाढले आहे का? न्यूट्रोशनिस्टने सांगितले 3 भाज्यांचे सेवन जे कोणत्या औषधाहून कमी नाही

How To Lower Cholestrol : हिवाळ्यात वाढणारे बॅड कोलेस्ट्रॉल हृदयासाठी धोकादायक ठरू शकते. मात्र काही हंगामी आणि नैसर्गिक पदार्थांच्या मदतीने ही पातळी सहज नियंत्रणात ठेवता येते. हे कोणते पदार्थ आहेत ते जाणून घ्या.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:15 PM
थंडीत कोलेस्ट्रॉल वाढले आहे का? न्यूट्रोशनिस्टने सांगितले 3 भाज्यांचे सेवन जे कोणत्या औषधाहून कमी नाही

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • हिवाळ्यात शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते.
  • नैसर्गिक फायबर आणि सॅपोनिनमुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते.
  • काही नैसर्गिक पदार्थांचे सेवन करून वाढलेले कोलेस्ट्रॉल कमी करता येते.
मागील काही काळापासून हृदयाच्या समस्या फार वेगाने वाढत चालल्या आहेत. यामागचं मूळ कारण म्हणजे शरीरात वाढत असलेले कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल हा मेणासारखा पदार्थ आहे जो शरीरात साचत जातो. शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण पेशी तयार करण्यासाठी, हार्मोन्स आणि व्हिटॅमिन डी बनवण्यासाठी आवश्यक आहे पण याचे जास्तीचे प्रमाण अनेक आजारांना आमंत्रण देते. शरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहणे फार महत्त्वाचे आहे.चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते, ज्यामुळे हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो.

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी उपाय! पांढरे केस काळे करण्यासाठी मेहेंदीमध्ये मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, केसांना मिळेल लाल- बर्गंडी रंग

ही समस्या हिवाळ्यात जास्त वाढते कारण याकाळात शारीरिक हालचाली लक्षणीयरीत्या कमी होतात, लोक गोड आणि तळलेले पदार्थ जास्त पसंत करतात ज्यामुळे शरीरात चरबी साठू लागते. या सर्वांमुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते. आपण काही हेल्दी पदार्थांचे सेवन करून शरीरात वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण कमी करू शकता. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ख्याती पटेल यांनी एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे अशा हिवाळ्यातील पदार्थांची यादी शेअर केली जे शरीरात वाढणाऱ्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात करण्यास मदत करतात.

हिवाळ्यात मेथी खा

हिवाळ्यात अनेक भाज्या स्वस्त होतात. या हंगामी भाज्यांचे सेवन शरीराला अनेक फायदे मिळवून देते. हिवाळ्यात जर तुम्ही मेथीचे सेवन केले तर ते शरीरात साठलेल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास तुमची मदत करेल. मेथीमध्ये नैसर्गिक विरघळणारे फायबर असते, जे तुमच्या आतड्यांमधील पित्ताशी बांधले जाते, ज्यामुळे ते साठवलेल्या कोलेस्टेरॉलपासून पित्त आम्ल तयार करते. यामुळे तुमचे वाईट कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी होते. मेथीमध्ये सॅपोनिन नावाचे एक संयुग देखील असते, जे तुम्ही खाल्लेल्या पदार्थांमधून कोलेस्टेरॉलचे शोषण कमी करते. रोजच्या आहारात तुम्ही मेथीपासून अनेक पदार्थ बनवून खाऊ शकता जसे की, मेथी पराठा, लसूणी मेथीची भाजी आणि मेथी कढी.

हिरवा लसूण

पोषणतज्ज्ञांच्या मते, हिरवा लसूण हिवाळ्यातील एक असे सुपरफूड आहे ज्याविषयी अनेकांना फारशी माहिती नाही. जेव्हा तुम्ही हिरवा लसूण सोलता किंवा चिरता तेव्हा ते अलिसिन नावाचे संयुग सोडते. हे तुमच्या शरीरात स्टॅटिन औषधे ज्या एन्झाइमला लक्ष्य करतात त्याच एन्झाइमला लक्ष्य करते. हे शरीरात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण कमी करण्यास मदत करते. यामुळे धमन्या ब्लॉक करू शकणारे ऑक्सिडाइज्ड एलडीएलचे प्रमाण देखील कमी होते. तुम्ही सॅलड किंवा भाज्यांमध्ये याचा समावेश करू शकता.

वाढत्या वयात शरीरातील अवयव होतात म्हतारे! जाणून घ्या कोणत्या अवयवांची क्षमता वयासोबत कमी होऊन जाते

वळा तुमच्या आहाराचा एक भाग बनवा.

आवळ्याची ख्याती जुन्या काळापासून प्रसिद्ध आहे. आवळ्यातील पोषकघटक शरीराच्या अनेक समस्यांना दूर करण्यास आपली मदत करते आणि यातीलच एक म्हणजे कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करणे. आवळा अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे, जे लिव्हरमधील खराब कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास आणि ट्रायग्लिसराइडची पातळी कमी करण्यास मदत करते. तुम्ही तुमच्या आहारात आवळ्याची भाजी, लोणचे, रस आणि सॅलड समाविष्ट करू शकता.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 

Web Title: Foods that reduce bad cholesterol in winter lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
1

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
2

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत
3

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी
4

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM