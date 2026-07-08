सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी नियमित प्या काकडी पुदिन्याचे पाणी, शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी महागडा डाएट, तासनतास व्यायाम तर कधी सप्लिमेंट्स पिऊन वजन कमी केले जाते. पण कालातंराने पुन्हा एकदा शरीरावर अनावश्यक चरबीचा घेर वाढू लागते आणि लठ्ठपणा वाढतो. शरीरात साचून राहिलेली अनावश्यक चरबी आणि घाण आरोग्य बिघडण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळे वजन कमी करताना इतर कोणत्याही पेयांचे सेवन करण्याऐवजी काकडी आणि पुदिन्याच्या पानांचे डिटॉक्स वॉटर प्यावे. यामुळे वजन कमी होण्यासोबतच शरीरातील घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होईल. (फोटो सौजन्य – istock)