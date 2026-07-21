मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Who Built Delhi Jantar Mantar History Four Astronomical Instruments Marathi

Travel Name : दिल्लीतील जंतर मंतर का आहे खास? येथील 4 स्तंभांचे रहस्य जाणून घ्या

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:17 AM IST
जाहिरात
सारांश

Travel Tips : दिल्लीतील जंतर-मंतर सध्या फार चर्चेत असून याच्या निर्मितीची कथा फार वेगळी आहे. एका खास कारणासाठी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय याने याची बांधणी केली होती. ठिकाणाचा इतिहास तुम्हाला थक्क करेल.

Travel Name : दिल्लीतील जंतर मंतर का आहे खास? येथील 4 स्तंभांचे रहस्य जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जंतर-मंतरचा इतिहास अनेक शतकांपूर्वीचा असून त्यामागे एक खास वैज्ञानिक उद्देश होता.
  • या ठिकाणी बसवलेल्या यंत्रांद्वारे आकाशातील हालचालींचे निरीक्षण केले जात असे.
  • प्रत्येक यंत्र वेगवेगळ्या प्रकारची खगोलशास्त्रीय माहिती मोजण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.
दिल्लीतील जंतर-मंंतर मागील काही काळापासून फार चर्चेत आहे. याची मुख्य कारण म्हणजे काॅकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन. जंतर मंतर आता एक प्रमुख आंदोलनाचे ठिकाण बनले असले तरी ज्या निर्माण सुरुवातीला एका वेधशाळेच्या रुपात झाले होते. यानंतर जयपुर, वाराणसी आणि उज्जैनमध्ये जंतर-मंतरची निर्मिती करण्यात आली. आता सर्वात आधी जंतर-मंतरची निर्मिती कुणी केली होती ते तुम्हाला माहिती आहे का? आजही इथे ४ यंत्र उपस्थित आहेत ज्यांचा अर्थ एकमेकांहून वेगळा आहे. चला जंतर-मंतरचा इतिहास जाणून घेऊया.

रेल्वेत शाही सफर हवीये? मग सलून कोच तुमच्यासाठी ठरेल परफेक्ट, कोणत्या सुविधा मिळतात ते जाणून घ्या

कोणी केली होती निर्मिती?

जंतर-मंतरला १७२४ मध्ये बांधण्यात आले होते. महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय यांच्या मदतीने याची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना गणित आणि खगोलशास्त्रात फार रस होता आणि हेच कारण आहे की इमारतीची बांधणी काहीशी वेगळ्या प्रकारे त्याकाळी केली. याचे मूळ कारण म्हणजे त्यावेळी घड्याळ नव्हते ज्यामुळे दिवस आणि रात्रीचे मोजमाप करता येत नव्हते. दिवस-रात्रीचे मोजमाप करता यावे यासाठी खरंतर जंतर-मंतरची निर्मिती करण्यात आली होती.

सूर्य आणि चंद्राच्या प्रकाशाने निश्चित व्हायची वेळ

जंतर-मंतरच्या आत अशा प्रकारचे यंत्र बनवण्यात आले होते जे सूर्य आणि चंद्राचा प्रकाश पाहून वेळ सांगायचे. त्या काळात, खगोलशास्त्रीय सारण्या आणि दिनदर्शिकांमध्ये फार चूका होत्या, ज्यामुळे सणांच्या तारखा अचूकपणे ठरवणे कठीण व्हायचे. यामुळेच दिल्लीनंतर इतर राज्यांमध्येही जंतर-मंतरचे निर्माण करण्यात आले.

ऋतूचीही मिळते माहिती

जंतर-मंंतर त्याकाळी सूर्य आणि चंद्र ग्रहणाची माहिती देण्यासाठी वापरले जात होते. याच्या आतमध्ये काही प्रमुख यंत्र बसवण्यात आले आहेत जे वेळ आणि ग्रहांची स्थिती सांगण्याचे काम करतात. इथे एकूण चार ४ यंत्र बसवण्यात आले आहेत आणि प्रत्येक यंत्र एका विशिष्ट वस्तूची स्थिती आणि दिशा दर्शवते.

Sapt Badri Yatra : तुम्ही पाहिले आहेत का उत्तराखंडमधील सप्तबद्री? अशी प्लॅन करा यात्रा

कोणते होते ते ४ यंत्र

सम्राट यंत्र – हे जगातील सर्वात मोठ्या दगडी सूर्यघड्याळ्यांपैकी एक आहे. याचा वापर स्थानिक वेळ, सूर्याची उंची आणि खगोलीय वस्तूंची स्थिती मोजण्यासाठी केला जातो.

जय प्रकाश यंत्र – हे यंत्र दोन अर्धगोलाकार रचनेपासून तयार करण्यात आला आहे. याच्या मदतीने सूर्य, तारे आणि अन्य खगोलीय वस्तूंचे अचूक स्थान ओळखण्यास मदत होते.

राम यंत्र – हे यंत्र म्हणजे दोन सिलेंडरसारख्या संरचनांचा समूह आहे. कोणत्याही खगोलीय वस्तूंची उंची आणि दिशा मोजण्यासाठी या यंत्राचा वापर केला जातो.

मिश्र यंत्र – हे पाच वेगवेगळ्या यंत्रांचे एक संयुक्त रुप आहे. याचा वापर वर्षातील सर्वात मोठ्या आणि लहान दिवसाची मोजणी करण्यासाठी केला जातो. दुपारची वेळ आणि अन्य खगोलीय स्थिंतींची गणना करण्यासाठी याचा वापर होतो.

 

Web Title: Who built delhi jantar mantar history four astronomical instruments marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 08:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest : ‘संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू’च्या घोषणांनी खळबळ; CJP आंदोलनात ‘विंचू’ घुसल्याचा दावा
1

CJP Protest : ‘संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू’च्या घोषणांनी खळबळ; CJP आंदोलनात ‘विंचू’ घुसल्याचा दावा

Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक
2

Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

Delhi Traffic Advisory: दिल्लीकरांनो सावधान! संसद मोर्चामुळे ‘या’ रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
3

Delhi Traffic Advisory: दिल्लीकरांनो सावधान! संसद मोर्चामुळे ‘या’ रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई
4

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Travel Name : दिल्लीतील जंतर मंतर का आहे खास? येथील 4 स्तंभांचे रहस्य जाणून घ्या

Travel Name : दिल्लीतील जंतर मंतर का आहे खास? येथील 4 स्तंभांचे रहस्य जाणून घ्या

Jul 21, 2026 | 08:17 AM
बाईक सुरक्षित ठेवायची असेल तर ‘स्टँड’कडे दुर्लक्ष करू नका; अपघातापासून वाचण्यासाठी ५ सोप्या टिप्स! आत्ताच पाहून घ्या

बाईक सुरक्षित ठेवायची असेल तर ‘स्टँड’कडे दुर्लक्ष करू नका; अपघातापासून वाचण्यासाठी ५ सोप्या टिप्स! आत्ताच पाहून घ्या

Jul 21, 2026 | 08:15 AM
महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी; शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ‘या’ मुद्यावरून आमनेसामने

महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी; शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ‘या’ मुद्यावरून आमनेसामने

Jul 21, 2026 | 08:15 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

Jul 21, 2026 | 08:14 AM
मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

Jul 21, 2026 | 08:00 AM
अजब गावची गजब कहाणी! मेघालयातील ‘व्हिसलिंग व्हिलेज’! जिथे माणसांची नावे अक्षरांनी नाही, तर ‘संगीतांच्या धुनीने’ ओळखली जातात!

अजब गावची गजब कहाणी! मेघालयातील ‘व्हिसलिंग व्हिलेज’! जिथे माणसांची नावे अक्षरांनी नाही, तर ‘संगीतांच्या धुनीने’ ओळखली जातात!

Jul 21, 2026 | 08:00 AM
वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

Jul 21, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा