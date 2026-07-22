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तेलकट पदार्थांना द्या रामराम! उपवासाच्या दिवशी झटपट बनवा मऊलुसलुशित इडली, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

उपवासाच्या दिवशी कायमच साबुदाणे खाण्याऐवजी घरी बनवलेल्या वरीच्या तांदळाच्या इडली खाव्यात. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. चला तर जाणून घेऊया इडली बनवण्याची रेसिपी.

तेलकट पदार्थांना द्या रामराम! उपवासाच्या वरीच्या तांदळाच्या वापर करून बनवा मऊलुसलुशित इडली, नोट करा रेसिपी

तेलकट पदार्थांना द्या रामराम! उपवासाच्या वरीच्या तांदळाच्या वापर करून बनवा मऊलुसलुशित इडली, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

उपवासाच्या दिवशी प्रत्येक घरात साबुदाणे किंवा बटाटा बनवला जातो. साबुदाणा खिचडी, वडे किंवा बटाटा भाजी बनवून खाल्ली जाते. पण उपाशी पोटी साबुदाण्याचे सेवन केल्यास ऍसिडिटी वाढून आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे उपवासाच्या साबुदाण्याचे सेवन करण्याऐवजी इतर पदार्थ खावेत.म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारी उपवासाची इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या किंवा शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. वरीच्या तांदळाचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीसोबत शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. आषाढी एकादशीला महिलांसह पुरुष सुद्धा उपवास करतात. उपवासाच्या दिवशी विकतचे चिप्स किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले वरीचे तांदूळ किंवा फळांचे सॅलड खावे. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीरात ऊर्जा टिकून राहते. चला तर जाणून घेऊया उपवासाची इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • साबुदाणा
  • वरीचा तांदूळ
  • दही
  • हिरव्या मिरच्या
  • मीठ
  • जिरं
  • साखर
  • तूप
Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढीचा उपवास करताय? मग अशाप्रकारे बनवा चटपटीत बटाट्याची उसळ

कृती:

  • उपवासाची इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, साबुदाणे स्वच्छ धुवून ४ ते ५ तास पाण्यात भिजत ठेवा. वरीचे तांदूळ सुद्धा पाण्यात भिजत ठेवावे.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले साबुदाणे, वरीचे तांदूळ, हिरवी मिरची, जिरं आणि आवश्यकतेनुसार थोडस पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण भांड्यात काढून त्यात आवश्यकता वाटल्यास साखर घालावी. तयार केलेले पीठ २० मिनिटं झाकण मारून ठेवावे.
  • इडली बनवण्याआधी त्यात फ्रूट सॉल्ट घालावे, यामुळे इडली मऊ राहते.
  • इडलीच्या भांड्याला तेल किंवा तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण टाकून इडली १५ मिनिटं वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली उपवासाची इडली. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सुंदर लागेल.

Web Title: How to make fasting idli at home simple food recipe idli recipe

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:00 AM

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