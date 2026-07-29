जिम मधील मशीनची नावे माहीती नाहीयेत? त्वरा करा आणि जाणून घ्या प्रत्येक मसलच्या प्रत्येक मशीनची नावे

जिममध्ये नवीन-नवीन जाताना विविध प्रकारच्या मशिन्स पाहून अनेकदा काय आणि कसे करावे याबद्दल गोंधळ उडतो. प्रत्येक मशीन शरीराच्या एका विशिष्ट स्नायूला टार्गेट करून व्यायामाचा जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी तयार केलेली असते. योग्य मशीनची माहिती असल्यास वर्कआउट करणे सोपे होते आणि दुखापतीचा धोका टळतो. म्हणूनच चेस्ट, बॅक, लेग्स आणि कार्डिओसाठी कोणत्या मशिन्स वापराव्यात हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. या मशीन्स शिवायही डम्बेल्स, बार प्लेट्स, दोर उड्या, स्ट्रेचिंगच्या वस्तू आणि बॉडी वेट या आधारे ही खूप सर्व व्यायाम केले जातात हे लक्षात ठेवा. तर मग, आता जिममधील सर्व प्रमुख मशिन्सची नावे आणि त्यांचा वापर सोप्या भाषेत समजून घेऊयात,