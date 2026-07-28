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Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:50 PM IST
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सारांश

Farmer Protest News Bhopal: भोपाळमध्ये शेतकऱ्यांनी जोरदार आंदोलन केले, हजारो शेतकरी मूग खरेदीच्या मागणीसाठी शिधावाटप आणि पाणी घेऊन आले, त्यांनी अडथळे तोडून मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला.

Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! (Photo Credit- X)

Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भोपाळमध्ये शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन!
  • पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
Bhopal Farmer Protest: मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये सोमवारी शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन (Farmer Protest) झाले. विविध जिल्ह्यांतून हजारो शेतकरी भोपाळमध्ये दाखल झाले आणि त्यांचा ताफा होशंगाबाद रोडवर पोहोचला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी अनेक ठिकाणी मोठे बॅरिकेड्स आणि सुरक्षा तैनात केली होती, परंतु अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. नवभारत लाईव्हशी बोलताना, आंदोलक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री निवासस्थानाला घेराव घालणे हे त्यांचे ध्येय आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ते परत जाणार नाहीत.

काय आहे शेतकऱ्यांचा मुद्दा?

मूग खरेदी ही शेतकऱ्यांची प्रमुख चिंता आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारने अद्याप त्यांच्या पिकाच्या खरेदीसाठी समाधानकारक व्यवस्था केलेली नाही, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान होत आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या आंदोलनाच्या तयारीने आलेल्या शेतकऱ्यांनी अनेक दिवसांचे शिधावाटप आणि जीवनावश्यक वस्तूही सोबत आणल्या होत्या. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ते अनिश्चित काळासाठी जागेवरच थांबण्यास तयार आहेत.

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पोलीस प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून

दरम्यान, पोलीस प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राजधानीतील अनेक प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आले असून, वाहतुकीच्या व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. शेतकरी संघटनांच्या दाव्यानुसार, आज हजारो शेतकरी भोपाळमध्ये पोहोचले असून, उद्या त्याहूनही मोठी संख्या येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते.

या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा पायी मोर्चा

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ मंगळवारी एका मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र बनले. मूगाची १००% सरकारी खरेदी, पिकांना योग्य भाव आणि खत वितरण प्रणालीत सुधारणा या मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. संयुक्त किसान मोर्चाची ‘किसान क्रांती पदयात्रा’ भोपाळमध्ये पोहोचताच अनेक ठिकाणी शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. शेतकऱ्यांनी एकामागून एक अडथळे तोडून राजधानीत प्रवेश केला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात ट्रॅक्टर-ट्रॉलींसह मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे प्रशासनाची चिंताही वाढली.

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Web Title: Farmers protest attempt to lay siege to the chief ministers residence after breaking through police barricades

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Published On: Jul 28, 2026 | 09:49 PM

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