Iran Nuclear : इराण अणुबॉम्बच्या उंबरठ्यावर? रॉबर्ट मॅलींचे खळबळजनक विधान

अमेरिकेचे माजी इराण विशेष दूत रॉबर्ट मॅली यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत इराणला अणुबॉम्ब विकसित करणे "तर्कसंगत" वाटू शकते. त्यांनी अण्वस्त्रनिर्मितीचे समर्थन केलेले नसून, इराणच्या संभाव्य धोरणात्मक विचारांचे विश्लेषण केले आहे.
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अमेरिकेचे इराणविषयक माजी विशेष दूत रॉबर्ट मॅली यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत केलेल्या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ देत इराणसाठी अणुबॉम्ब बनवण्याचा निर्णय आता तर्कसंगत वाटू शकतो, असे मत व्यक्त केले. मात्र, त्यांनी अण्वस्त्रनिर्मितीचे समर्थन केलेले नसून, इराणच्या नेतृत्वाच्या संभाव्य धोरणात्मक विचारांचे विश्लेषण केल्याचे स्पष्ट केले.
रॉबर्ट मॅली यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत इराणवर आर्थिक निर्बंध, लष्करी दबाव आणि विविध प्रकारच्या कारवायांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अण्वस्त्र हा प्रभावी प्रतिबंधक पर्याय असल्याचे इराणला वाटू शकते. त्यांच्या मते, अण्वस्त्रधारी देशांवर थेट लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी इतर राष्ट्रे अनेकदा सावध भूमिका घेतात, त्यामुळे इराणमध्ये अशा विचारांना बळ मिळू शकते.
मॅली यांनी उत्तर कोरिया, इराक, लिबिया आणि युक्रेनसारख्या देशांच्या अनुभवांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, या घटनांमधून इराण असा निष्कर्ष काढू शकतो की, मजबूत लष्करी प्रतिबंधक क्षमता नसल्यास बाह्य हस्तक्षेपाचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळे अण्वस्त्र विकसित करण्याचा पर्याय इराणच्या दृष्टीने अधिक आकर्षक वाटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी इराणने अण्वस्त्र विकसित करू नयेत, यासाठी सातत्याने निर्बंध आणि राजनैतिक दबाव कायम ठेवला आहे. इराण मात्र आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचा दावा करत असून अणुबॉम्ब बनवण्याचा अधिकृत इरादा नसल्याचे सांगत आला आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) इराणच्या अणुकार्यक्रमावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, रॉबर्ट मॅली यांचे विधान हे इराणच्या भूमिकेचे समर्थन नसून, सध्याच्या पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या धोरणात्मक वास्तवाकडे लक्ष वेधणारे विश्लेषण आहे. या वक्तव्यानंतर इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतची आंतरराष्ट्रीय चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.