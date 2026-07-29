बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुणे जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठं खिंडार; ‘या’ बड्या नेत्यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे जिल्ह्यात ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील माजी जिल्हाप्रमुख ॲड राजेंद्र काळे यांच्यासह अनेकांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) जाहीर प्रवेश केला आहे.

पुणे जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठं खिंडार; 'या' बड्या नेत्यांचा शिंदे गटात प्रवेश

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बारामती : पुणे जिल्ह्यात ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील माजी जिल्हाप्रमुख ॲड राजेंद्र काळे यांच्यासह बारामती, इंदापूर आणि दौंड या तीन तालुक्यांतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह अनेक शिवसैनिकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत (शिंदे गट) जाहीर प्रवेश केला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातील ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक ताकदीला मोठे खिंडार पडल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

 

माजी जिल्हाप्रमुख, माजी सहसंपर्कप्रमुख तथा पुणे जिल्हा संघटक राजेंद्र काळे यांच्या सहकार्याने आणि पुरंदरचे आमदार तथा माजी मंत्री विजय शिवतारे तसेच विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन आहेर यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्षप्रवेश पार पडला आहे. यावेळी इंदापूर तालुकाप्रमुख नितीन शिंदे, बारामती तालुकाप्रमुख निलेश मदने, दौंड तालुकाप्रमुख शंकर नाना शितोळे, भीमराव भोसले, महादेव सोमवंशी यांच्यासह तीनही तालुक्यांतील असंख्य पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी ठाकरे गटाची साथ सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

पक्षप्रवेशानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन आहेर आणि आमदार विजय शिवतारे यांनी नव्याने पक्षात दाखल झालेल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे स्वागत केले. बारामती लोकसभा मतदारसंघावर विशेष लक्ष केंद्रित करून पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच आगामी सर्व निवडणुका ताकदीने लढविण्यासाठी पक्ष नेतृत्व पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी राजेंद्र काळे यांच्यासह तीनही तालुक्यांतील अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : आता MPSC चाही पेपर फुटला, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरु असलेला खेळ थांबवा, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

दरम्यान, येत्या काही दिवसांत गावपातळीवरील अनेक पदाधिकारी, शिवसैनिक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचाही शिवसेनेत प्रवेश होणार असल्याची माहिती राजेंद्र काळे यांनी दिली. त्यामुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांमध्ये आगामी काळात आणखी मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेली अनेक वर्षांपासून आम्ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ होतो, त्यांच्या आदेशानुसार स्थानिक राजकारणात कधी पवारांच्या विरोधात तर कधी पवारांच्या बाजूने काम केले. मात्र आमच्या निष्ठेला न्याय मिळालेला नाही. कोणत्याही प्रकारची ताकद उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे यांनी आम्हाला दिलेली नाही. आम्हाला कोणत्याही प्रकारची विचारणा केली जात नाही. आम्ही आमच्या ताकदवर नेहमी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलो, मात्र त्याची कोणतीही दखल वरिष्ठांनी न घेतल्यामुळे आम्ही शिवसेनेत (शिंदे गट) जाण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सामान्य कार्यकर्त्यांना नेहमीच बळ देतात. त्यामुळे पूर्ण ताकतीने आम्ही शिवसेनेचे काम सुरू करत आहोत. – ॲड राजेंद्र काळे.

Web Title: Many activists from the thackeray faction in pune district have joined the shinde faction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्राच्या दिशेने येतंय वादळी संकट; कोकण, मुंबई अन्…; अलर्टने चिंता वाढली
1

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्राच्या दिशेने येतंय वादळी संकट; कोकण, मुंबई अन्…; अलर्टने चिंता वाढली

धाराशिवात मुसळधार पावसालाही न जुमानता आंबेडकरी एल्गार! आनंदराज आंबेडकरांनी दिला सरकारला इशारा
2

धाराशिवात मुसळधार पावसालाही न जुमानता आंबेडकरी एल्गार! आनंदराज आंबेडकरांनी दिला सरकारला इशारा

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास
3

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही
4

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जिम मधील मशीनची नावे माहीती नाहीयेत? त्वरा करा आणि जाणून घ्या प्रत्येक मसलच्या प्रत्येक मशीनची नावे

जिम मधील मशीनची नावे माहीती नाहीयेत? त्वरा करा आणि जाणून घ्या प्रत्येक मसलच्या प्रत्येक मशीनची नावे

Jul 29, 2026 | 02:38 AM
गुरुपौर्णिमेलाच उघडणारे ‘हे’ गुप्त तळघर! ‘त्रिशुंड गणपती’ मंदिरातील खास रहस्य, काय आहे रंजक इतिहास

गुरुपौर्णिमेलाच उघडणारे ‘हे’ गुप्त तळघर! ‘त्रिशुंड गणपती’ मंदिरातील खास रहस्य, काय आहे रंजक इतिहास

Jul 29, 2026 | 02:35 AM
पुणे जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठं खिंडार; ‘या’ बड्या नेत्यांचा शिंदे गटात प्रवेश

पुणे जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठं खिंडार; ‘या’ बड्या नेत्यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Jul 29, 2026 | 12:30 AM
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध

Jul 28, 2026 | 09:55 PM
Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

Farmer Protest: शेतकऱ्यांचे तुफान आंदोलन! पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्री निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

Jul 28, 2026 | 09:49 PM
Iran Nuclear : इराण अणुबॉम्बच्या उंबरठ्यावर? रॉबर्ट मॅलींचे खळबळजनक विधान

Iran Nuclear : इराण अणुबॉम्बच्या उंबरठ्यावर? रॉबर्ट मॅलींचे खळबळजनक विधान

Jul 28, 2026 | 09:48 PM
Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!

Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!

Jul 28, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा