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Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:44 PM IST
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सारांश

महाबळेश्वर पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचा ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा स्वच्छता ठेका अखेर रद्द करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला. मे व्ही डी के फॅसिलिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. कंपनीला तीन वर्षांसाठी दिलेला हा ठेका अकार्यक्षमतेच्या कारणावरून रद्द करण्यात आला.

Mahabaleshwar News : महाबळेश्वर पालिका सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीडीके’चा स्वच्छतेचा ठेका रद्द!
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महाबळेश्वर : महाबळेश्वर पालिकेच्या वतीने दिड वर्षांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत मे व्ही डी के फॅसिलिटी सर्व्हिसेस प्रा लि या कंपनीला तीन वर्षांच्या कराराने ११ कोटी २५ लाख १७ हजार ७७५ या रक्कमेचा दिलेला स्वच्छतेचा ठेका अखेर रद्द करण्याचा निर्णय सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला स्वच्छता सभापती ऍड संजय जंगम यांनी ठेकेदाराच्या अ-कार्यक्षमतेमुळे शहराच्या स्वच्छतेचे धिंडवडे उडाल्याचे सांगितले याबाबतची घोषणा केल्यानंतर विरोधी गटाने या निर्णयाचे स्वागत केले.

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पालिकेच्या सभागृहात नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा पार पडली पालिकेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षनेते कुमार शिंदे यांच्यामध्ये विविध विषयांवर सखोल चर्चे अंती मंजुरी देण्यात आली पाणीपुरवठा योजनेबाबतचा निर्णय तसेच नुकतीच मजीप्रा कडून पालिकेस करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामध्ये दरवाढ करण्याच्या निर्णयामुळे पालिकेवर प्रतिमहिना लाखो रुपयांचा बोजा वाढणार असल्यामुळे दरवाढ करण्याबाबतचा निर्णय विशेष सभेचे आयोजन करून घेतला जाणार आहे सोमवारी दुपारी एक वाजता सुरु झालेली सभा रात्री आठ वाजता संपली.

यावेळी उपनगराध्यक्ष नासिर मुलाणी मुख्याधिकारी योगेश पाटील पालिकेचे मुख्य लिपिक बबन जाधव सभा अधीक्षक अमित माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते पालिकेची सर्वसाधारण सभा ही वादळी ठरते या सभेत देखील विविध विषयांवर घमासान पाहावयास मिळाले. या सभेपुढे पालिका शाळा,महाविद्यालयातले शिक्षक,प्राध्यापक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कार्योत्तर मुदत वाढ,मुख्याध्यापक प्राचार्य नेमणुकीस मंजुरी पालिका कर्मचारी गणवेश ओळख पत्र देणे कारवी अळी येथे भूमिगत ड्रेनेज लाईन,शवसकीय जमिनीवरील २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत निर्णय पालिका हद्दीतील भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासह जिल्हा वार्षिक योजनेतून नवीन कामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचा काही विषय ठवण्यात आले या सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

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दरम्यान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून पालिकेस ठोक स्वरूपात केला जाणाऱ्या पाणीपुरवठा दरामध्ये प्राधिकरणाकडून वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रतिमहिना पालिकेस तीन ते साडेतीन लाख रुपयांचा बोजा वाढणार आहे हा बोजा १३ ते १४ लेखांवरून १६ ते १७ लाखांवर जाणार असल्यामुळे पालिकेकडून नागरिकांना केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या दरामध्ये देखील दर वाढ करण्याचा विषय सभेच्या पटलावर आला तसेच प्राधिकरणाची थकबाकीसह तब्बल सतरा कोटीहून अधिक देणी पालिका देणे असल्यामुळे प्राधिकरण पाणीपुरवठा वरचेवर बंद करून वेठीस धरत असल्याचा मुद्दा चर्चत आला पाणीपुरवठा सभापती तथा उपनगराध्यक्ष नासिर मुलाणी यांनी या विषयावर एकत्रित येत ठोस निर्णय घेण्याची गरज असलयाचे मत व्यक्त केले यावर नगरसेवक संतोष शिंदे यांनी राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री ना गुलाबराव पाटील याना भेटून या विषयावर मार्ग काढण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले अखेर सर्वानुमते पाणीपुरवठा योजनेसह दराबाबतचा विषयासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी दिली.

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महाबळेश्वरचे छ संभाजी महाराज वाहनतळ (रे गार्डन) वाहनतळ ठेका तत्वावर चालविण्यात देण्याचा निर्णय घेतांना ठेकेदारास स्वच्छता,सीसीटीव्ही यंत्रणा,बॅरेजेन्ट्स २४ तास सुरक्षारक्षक असे नियमांच्या अधीन करून ठेका १ कोटी ११ लाख रुपयांना देण्यावर सर्वानुमते एकमत झाले.

Web Title: Vdks sanitation contract cancelled at the mahabaleshwar municipal council general body meeting

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Published On: Jul 28, 2026 | 09:43 PM

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