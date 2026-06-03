वातावरणातील बदलांमुळे त्वचा रखरखीत झाली आहे? मग चमचाभर दह्यात मिक्स करून लावा ‘हे’ पदार्थ, त्वचा होईल फ्रेश आणि मुलायम

वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचा आणि केसांवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. कधी ऊन तर कधी पाऊस पडत असल्यामुळे त्वचेवरील ग्लो नाहीसा होतो आणि त्वचा रखरखीत दिसू लागते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग, पिंपल्स, कोरडेपणा, मुरूम, सुरकुत्या त्वचा पूर्णपणे निस्तेज करून टाकते. त्यामुळे वर्षाच्या बाराही महिने त्वचा आणि केसांची काळजी घेणे खूप अवश्यक आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये वाढत्या उष्णतेमुळे त्वचा खूप जास्त रखरखीत होऊन जाते आणि कोरडी पडते. कोरड्या त्वचेवर कितीही प्रॉडक्ट लावले तरीसुद्धा त्वचेवरील ग्लो परत येत नाही. सततचा घाम, धूळ आणि प्रदूषण इत्यादी कारणांमुळे चेहरा खूप जास्त तेलकट आणि चिकट होतो आणि त्वचेच्या छिद्रांमध्ये घाण जमा होते. त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेली घाण फेसवॉश करून स्वच्छ न केल्यास चेहऱ्यावर खूप जास्त पिंपल्स येतात.(फोटो सौजन्य – istock)
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त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर सगळ्यात आधी स्किन केअरमधील वेगवेगळे प्रॉडक्ट चेहऱ्यावर लावले जातात. कधी फेसवॉश तर कधी फेसमास्क लावून चेहऱ्यावरील कोरडेपणा कमी केला जातो. त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुद्धा खूप जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे कायमचज केमिकल युक्त प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो पुन्हा परत मिळवण्यासाठी दह्यात कोणते पदार्थ मिक्स करून लावावेत, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर आतून थंड ठेवणे फार आवश्यक आहे. कारण वाढत्या तापमानामुळे शरीरात उष्णता वाढते आणि चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स, फोड येऊन त्वचा खराब होऊन जाते. अशावेळी शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी वापरला जाणारा अतिशय प्रभावी पदार्थ म्हणजे दही. दह्यामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेमधील अतिरिक्त तेल कमी करतात. दह्याचा वापर केल्यामुळे त्वचेची पोत सुधारते आणि चेहरा अतिशय फ्रेश आणि देखणा दिसतो.
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फेसपॅक बनवण्यासाठी वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात हळद, मध आणि काकडीचा रस टाकून मिक्स करा. तयार केलेला फेसपॅक मिक्स करून झाल्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसाच ठेवा. त्यानंतर हात ओले करून हलक्या हाताने त्वचेवर मसाज करा.यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होण्यासोबतच त्वचा अतिशय सुंदर होईल. फेसपॅक लावण्याआधी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्वचेला कोणतेही इन्फेक्शन किंवा हानी पोहचत नाही. चेहऱ्यावर वाढलेली जळजळ, लालसरपणा आणि पिंपल्सच्या जखमा कमी करण्यासाठी दह्याचा फेसपॅक अतिशय उत्तम आहे. दही त्वचा हायड्रेट करण्यास मदत करते. दह्याचा वापर नियमित केल्यास त्वचा मुलायम होण्यासोबतच टवटवीत दिसेल.