Skin Care Tips: काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

वातावरणात होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, धूळ, माती, प्रदूषण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम त्वचेवर लगेच दिसून येतो. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, मुरूम आणि फोड त्वचेवरील ग्लो पूर्णपणे नष्ट करून टाकतात. अशावेळी वेगवेगळे स्किन केअर प्रॉडक्ट, स्किन ट्रीटमेंट तर काहीवेळा सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे फेसपॅक, फेसमास्क लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी कायमच महागड्या ट्रीटमेंट करणे आवश्यक नाही. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करून त्वचेची काळजी घेतल्यास चेहऱ्यावरील ग्लो कायम टिकून राहील आणि त्वचा सुंदर दिसेल. आज आम्ही तुम्हाला काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात कोणते पदार्थ मिक्स करून लावावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे चेहऱ्यावरील डाग, मुरूमाची खुण, टॅनिंग किंवा थकवा कमी होण्यास मदत होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
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तांदळाचे पीठ
कोरफड जेल
गुलाब पाणी
फेसपॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये तांदळाचे पीठ घेऊन त्यात कोरफड जेल घाला आणि मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चमचाभर गुलाब पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण मिक्स करून झाल्यानंतर ब्रशच्या मदतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे त्वचेवर जमा झालेली धूळ, माती आणि डेड स्किन नष्ट होण्यास मदत होईल. तांदळाच्या पिठात असलेले नैसर्गिक घटक त्वचा त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकण्यास मदत करतात. तसेच त्वचा आतून सुंदर आणि चमकदार करतात. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा फेसपॅक लावल्यास त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. फेसपॅक थंड पाण्याने धुवावा.
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फेसपॅक लावल्यानंतर बऱ्याचदा त्वचा खूप जास्त कोरडी होऊन जाते. त्यामुळे हलका मॉइश्चरायझर किंवा त्वचेला सूट होईल असे कोणतेही क्रीम चेहऱ्यावर लावावे. यामुळे त्वचेमधील आर्द्रता आणि ओलावा टिकून राहील, चेहरा जास्त कोरडा दिसणार नाही. तांदळाच्या पिठाचा वापर करून बनवलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि चेहऱ्यावरील डाग कमी होतील. गुलाब पाणी त्वचा ताजीतवानी आणि फ्रेश करते. त्यामुळे त्वचेच्या समस्या वाढल्यानंतर कायमच केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.