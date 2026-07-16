गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Mix These Ingredients Into Rice Flour For Glass Like Translucent Skin Pimple Marks Will Vanish Forever

Skin Care Tips: काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

Updated On: Jul 16, 2026 | 10:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि डाग कमी करण्यासाठी तांदळाच्या पिठाचा वापर करून बनवलेला फेसपॅक वापरावा. यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होण्यासोबतच चेहरा उठावदार आणि सुंदर दिसेल.

काचेसारखी पारदर्शक त्वचेच्या तांदळाच्या पिठात मिक्स करा 'हे' पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

काचेसारखी पारदर्शक त्वचेच्या तांदळाच्या पिठात मिक्स करा 'हे' पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वातावरणात होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, धूळ, माती, प्रदूषण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम त्वचेवर लगेच दिसून येतो. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, मुरूम आणि फोड त्वचेवरील ग्लो पूर्णपणे नष्ट करून टाकतात. अशावेळी वेगवेगळे स्किन केअर प्रॉडक्ट, स्किन ट्रीटमेंट तर काहीवेळा सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे फेसपॅक, फेसमास्क लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी कायमच महागड्या ट्रीटमेंट करणे आवश्यक नाही. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करून त्वचेची काळजी घेतल्यास चेहऱ्यावरील ग्लो कायम टिकून राहील आणि त्वचा सुंदर दिसेल. आज आम्ही तुम्हाला काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात कोणते पदार्थ मिक्स करून लावावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे चेहऱ्यावरील डाग, मुरूमाची खुण, टॅनिंग किंवा थकवा कमी होण्यास मदत होईल.(फोटो सौजन्य – istock)

झाडूसारख्या कोरड्या केसांसाठी घरीच बनवा केळीच्या सालीपासून नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम आणि सुंदर

फेसपॅक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

तांदळाचे पीठ
कोरफड जेल
गुलाब पाणी

कृती:

फेसपॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये तांदळाचे पीठ घेऊन त्यात कोरफड जेल घाला आणि मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चमचाभर गुलाब पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण मिक्स करून झाल्यानंतर ब्रशच्या मदतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे त्वचेवर जमा झालेली धूळ, माती आणि डेड स्किन नष्ट होण्यास मदत होईल. तांदळाच्या पिठात असलेले नैसर्गिक घटक त्वचा त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकण्यास मदत करतात. तसेच त्वचा आतून सुंदर आणि चमकदार करतात. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा फेसपॅक लावल्यास त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. फेसपॅक थंड पाण्याने धुवावा.

Turmeric Face Pack : आता घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो, हळदीच्या फेसपॅकमध्ये मिक्स करा ‘ही’ सीक्रेट गोष्ट

फेसपॅक लावल्यानंतर बऱ्याचदा त्वचा खूप जास्त कोरडी होऊन जाते. त्यामुळे हलका मॉइश्चरायझर किंवा त्वचेला सूट होईल असे कोणतेही क्रीम चेहऱ्यावर लावावे. यामुळे त्वचेमधील आर्द्रता आणि ओलावा टिकून राहील, चेहरा जास्त कोरडा दिसणार नाही. तांदळाच्या पिठाचा वापर करून बनवलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि चेहऱ्यावरील डाग कमी होतील. गुलाब पाणी त्वचा ताजीतवानी आणि फ्रेश करते. त्यामुळे त्वचेच्या समस्या वाढल्यानंतर कायमच केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Mix these ingredients into rice flour for glass like translucent skin pimple marks will vanish forever

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 09:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झाडूसारख्या कोरड्या केसांसाठी घरीच बनवा केळीच्या सालीपासून नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम आणि सुंदर
1

झाडूसारख्या कोरड्या केसांसाठी घरीच बनवा केळीच्या सालीपासून नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम आणि सुंदर

चुकीच्या स्किन केअरमुळे नाहीतर शरीरात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे चेहऱ्यावर येतात मोठे पिंपल्स आणि मुरूम, त्वचा होईल निस्तेज
2

चुकीच्या स्किन केअरमुळे नाहीतर शरीरात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे चेहऱ्यावर येतात मोठे पिंपल्स आणि मुरूम, त्वचा होईल निस्तेज

Monsoon Hacks: पावसाळ्यात कपड्यांमधून येतोय कुबट वास? फक्त ५ रुपयांच्या उपायाने मिळेल फ्रेश सुगंध
3

Monsoon Hacks: पावसाळ्यात कपड्यांमधून येतोय कुबट वास? फक्त ५ रुपयांच्या उपायाने मिळेल फ्रेश सुगंध

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब
4

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sonam Wangchuk Protest: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सोनम वांगचुक मैदानात; वाचा त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Sonam Wangchuk Protest: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सोनम वांगचुक मैदानात; वाचा त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Jul 16, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट

Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट

Jul 16, 2026 | 09:57 AM
‘मी मरणार नाही..’; व्हिडीओ जारी करत Sonam Wangchuk यांचे देशाला आवाहन

‘मी मरणार नाही..’; व्हिडीओ जारी करत Sonam Wangchuk यांचे देशाला आवाहन

Jul 16, 2026 | 09:48 AM
Skin Care Tips: काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

Skin Care Tips: काचेसारख्या पारदर्शक त्वचेसाठी तांदळाच्या पिठात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, पिंपल्सचे डाग कायमचे होतील गायब

Jul 16, 2026 | 09:42 AM
Masale Bhat : रात्रीच्या जेवणाला काय बनवावं ते सुचत नाहीये? मग झटपट बनवा पारंपारिक चवीचा ‘मसाले भात’

Masale Bhat : रात्रीच्या जेवणाला काय बनवावं ते सुचत नाहीये? मग झटपट बनवा पारंपारिक चवीचा ‘मसाले भात’

Jul 16, 2026 | 09:39 AM
विनायक राऊत आणि गितेश यांना दणका; कोणत्याही क्षणी होऊ शकते अटक

विनायक राऊत आणि गितेश यांना दणका; कोणत्याही क्षणी होऊ शकते अटक

Jul 16, 2026 | 09:31 AM
हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral

Jul 16, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा