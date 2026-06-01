Skin Care Tips: झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘ही’ एक गोष्ट, त्वचा दिसेल तरुण अन् तजेलदार

Updated On: Jun 01, 2026 | 07:24 PM IST
सारांश

Benefits Of Applying Almond Oil On Face: जर तुम्हालाही तरुण आणि तजेलदार त्वचा हवी असेल तर रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर ही एक गोष्ट लावा. जाणून घ्या.

विस्तार
  • चेहऱ्यावर लावा ही एक गोष्ट
  • त्वचा दिसेल तरुण अन् तजेलदार
  • बदामाच्या तेलाचे त्वचेसाठी फायदे
आजकाल बदलती जीवनशैली, वाढते प्रदूषण, अपुरी झोप आणि सततचा ताण याचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर दिसून येतो. या कारणांमुळे त्वचा कोरडी, निस्तेज आणि थकलेली दिसू लागते तसेच कमी वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या येतात. त्यामुळे अनेकजण महागड्या स्किन केअर उत्पादनांचा वापर करतात. मात्र, घरगुती उपायांमध्ये बदामाचे तेल हा एक प्रभावी आणि नैसर्गिक पर्याय मानला जातो. रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर बदाम तेल लावल्यास त्वचेला अनेक फायदे होतात.

बदाम तेलामध्ये व्हिटॅमिन ई, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे घटक त्वचेला पोषण देण्यास मदत करतात. विशेष म्हणजे, रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर बदाम तेल लावल्यास त्वचेला रात्रभर रिपेअर होण्यास मदत मिळते. त्यामुळे सकाळी त्वचा अधिक मऊ, तजेलदार आणि फ्रेश दिसू शकते. अनेक ब्युटी एक्स्पर्ट्सदेखील नियमित स्किन केअरमध्ये बदाम तेलाचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात.

त्वचेला मॉइश्चराइज्ड होते

बदाम तेलामध्ये व्हिटॅमिन ई आणि फॅटी अॅसिड्स मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्वचा मऊ, चमकदार आणि हायड्रेट राहण्यास मदत होते. विशेषतः कोरड्या त्वचेसाठी हे तेल फायदेशीर मानले जाते.

सुरकुत्या आणि एजिंग कमी करण्यास मदत

बदाम तेलातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेवरील फ्री रॅडिकल्सचा परिणाम कमी करतात. त्यामुळे फाइन लाईन्स आणि सुरकुत्या कमी होण्यास मदत मिळते. तेलाच्या नियमित आणि योग्य वापरामुळे त्वचा अधिक तरुण दिसू शकते.

डार्क सर्कल्स कमी होण्यास मदत

डोळ्यांखाली हलक्या हाताने बदाम तेलने मसाज केल्यास डार्क सर्कल्स आणि सूज कमी होण्यास मदत होते. यामुळे चेहरा अधिक फ्रेश दिसतो. नियमित आणि योग्य पद्धतीने बदाम तेलाचा वापर केल्यास त्वचा नैसर्गिकरित्या निरोगी आणि चमकदार दिसू शकते.

त्वचेची जळजळ आणि कोरडेपणा कमी

बदाम तेलात अँटीफंगल गुणधर्म असल्याने त्वचेची खाज, जळजळ आणि ड्रायनेस कमी होऊ शकतो. संवेदनशील त्वचेसाठीही हे उपयुक्त मानले जाते.

बदाम तेल वापरण्याची योग्य पद्धत

रात्री चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.
२ ते ३ थेंब बदाम तेल हातावर घ्या.
हलक्या हाताने चेहरा आणि मानेला मसाज करा.
रात्रभर तसेच ठेवून सकाळी चेहरा धुवा.

 ही काळजी घ्या

तज्ज्ञांच्या मते, कोणतेही नवीन तेल किंवा उत्पादन वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे गरजेचे आहे. तसेच बाजारातील काही बदामाच्या तेलामध्ये मिनरल ऑइलचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे शुद्ध आणि विश्वसनीय उत्पादन निवडणे महत्त्वाचे आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

