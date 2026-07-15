झाडूसारख्या कोरड्या केसांसाठी घरीच बनवा केळीच्या सालीपासून नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम आणि सुंदर

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाली आहे. भिजून आल्यानंतर बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये केसांकडे व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. संपूर्ण दिवसभर केस तसेच ओले राहतात. बराच वेळ केस ओले राहिल्यामुळे टाळूवर कोंडा तर काहीवेळा इन्फेक्शन वाढण्याची जास्त शक्यता असते. याशिवाय पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केस गळणे, केस तुटणे, केसांमध्ये इन्फेक्शन होणे इत्यादी समस्या वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांची पूर्णपणे झाडू होऊन जाते आणि केस अतिशय पातळ होतात. केसांच्या वाढत्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते.(फोटो सौजन्य – istock)
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वातावरणात होणारे बदल, मानसिक तणाव आणि आहारात होणाऱ्या बदलांमुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. केस कोरडे झाल्यानंतर ते मुलायम करण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागडे स्पा किंवा केराटिन ट्रीटमेंट, महागडे हेअर केअर प्रॉडक्ट खरेदी करतात. पण वारंवार केमिकल युक्त हेअर केअरचा वापर केसांसाठी केल्यास केस आणखीनच खराब होऊन जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांची नॅचरल चमक कायमच टिकवून ठेवण्यासाठी केळीच्या सालीपासून हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.
केळीच्या सालीचा हेअर मास्क बनवण्यासाठी केळी, दही, कोरफड जेल, ग्लिसरीन इत्यादी साहित्य लागेल. हेअरमास्क बनवताना सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात केळीची साल टाकून बारीक पेस्ट बनवा. त्यानंतर तयार केलेल्या मिश्रणात दही, कोरफड जेल आणि ग्लिसरीन मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे लावून घ्या. त्यानंतर केसांना हलक्या हाताने मसाज करा. हेअर मास्क लावल्यानंतर २० मिनिट ठेवून नंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. हेअर मास्क धुवताना सौम्य शाम्पूचा वापर करावा. केळीच्या सालीपासून बनवलेला हेअर मास्क तुम्ही आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा केसांवर लावू शकता. यामुळे केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारेल.
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केळीच्या सालीमध्ये पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स, इतर पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे आठवड्यातून हेअर मास्क तुम्ही केसांवर लावू शकता. केसांमध्ये वाढलेला फ्रिझीपणा कमी करण्यासाठी कायमच केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी हेअर मास्क किंवा नॅचरल पदार्थांपासून बनवलेले प्रॉडक्ट वापरावे. दही केस नैसर्गिकरित्या कंडिशनर करण्याचे काम करते. याशिवाय केसांच्या मुळांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करण्यासाठी दही फायदेशीर आहे. कोरफड जेल कोरड्या केसांना पोषण देते, तर ग्लिसरीनचा वापर केल्यामुळे केस हायड्रेट राहतात.