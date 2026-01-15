Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

बोरिंग पोहे सोडा, यंदा नाश्त्याला बनवा विदर्भ स्टाईल झणझणीत ‘तर्री पोहे’, सकाळचा नाश्ता होईल रंगतदार

Tarri Poha Recipe : महाराष्ट्रीयन घरात नाश्ता म्हटलं की पोहे आवर्जून बनवले जातात. पण तेच तेच पोहे खाऊन कंटाळा येतो, अशात पारंपरीक पदार्थालाच ट्विस्ट देऊन तुम्ही झणझणीत चवीचे तर्री पोहे तयार करू शकता.

Updated On: Jan 15, 2026 | 09:38 AM
बोरिंग पोहे सोडा, यंदा नाश्त्याला बनवा विदर्भ स्टाईल झणझणीत 'तर्री पोहे', सकाळचा नाश्ता होईल रंगतदार

(फोटो सौजन्य: Youtube)

Follow Us:
Follow Us:
  • नाश्ता म्हटलं की मराठी घरात पोहे हे नाव आलंच.
  • या पारंपरिक पदार्थांविषयी आपल्याला कितीही प्रेम असलं तरी सारखं सारखं तेच खाण कंटाळवाणं बनत.
  • पोह्यांना नवीन ट्विस्ट देऊन तुम्ही अधिक रुचकर असे तर्री पोहे तयार करू शकता.
महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत नाश्त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सकाळी दिवसाची सुरुवात करताना हलके, पण चवीला दमदार असे काही खायची सवय आपल्याला लहानपणापासूनच लागलेली असते. अशाच नाश्त्यांमध्ये पोहे हे नाव प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात खास स्थान राखून आहे. कांदेपोहे, दाण्याचे पोहे, बटाट्याचे पोहे असे अनेक प्रकार आपण खातो; पण नागपूरची ओळख बनलेले तर्री पोहे हे त्याहून वेगळे, खास आणि जबरदस्त चवीचे असतात.

दर्याची सुकी दौलत! घरी बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘सुका जवळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

तर्री पोहे म्हणजे साधे पोहे आणि तिखट, मसालेदार उसळ (तर्री) यांचा अप्रतिम संगम.  नागपूरच्या गल्लीगल्लीत सकाळी लवकर उघडणारी तर्री पोह्यांची टपरी, गरम वाफाळणारी तर्री आणि त्याभोवती जमलेली लोकांची गर्दी – हे दृश्य आजही अनेकांच्या आठवणींत कोरलेले आहे. घरीही अगदी सोप्या साहित्यांत आणि थोड्या वेळात ही रेसिपी तयार करता येते. चला तर मग, घरच्या घरी नागपूर स्टाइल तर्री पोहे कसे बनवायचे याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

पोहेसाठी:

  • जाड पोहे – 2 कप
  • कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • मोहरी – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • हिरव्या मिरच्या – 2 (बारीक चिरलेल्या)
  • मीठ – चवीनुसार
  • साखर – चिमूटभर
  • लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
तर्री (उसळीसाठी):
  • मटकी/वाटाणे – 1 कप (भिजवून उकडलेले)
  • कांदा – 1 मोठा (बारीक चिरलेला)
  • टोमॅटो – 1 मध्यम (चिरलेला)
  • तेल – 3 टेबलस्पून
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 1 ते 1½ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • गोडा मसाला – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
सजावटीसाठी:
  • शेव
  • बारीक चिरलेला कांदा
  • कोथिंबीर
  • लिंबाचे काप
संध्याकाळची हलकी भूक भागवण्यासाठी झटपट बनवा चविष्ट शेंगदाण्याचे चाट, पौष्टिक पदार्थांचा शरीराला होतील फायदा

कृती

  • सर्वप्रथम पोहे चाळणीत घेऊन हलक्या हाताने धुवा. पाणी निथळल्यावर त्यात मीठ, साखर आणि हळद मिसळा आणि बाजूला ठेवा.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी घाला. मोहरी तडतडल्यावर हिरव्या मिरच्या आणि कांदा घालून कांदा गुलाबी होईपर्यंत परता.
  • आता भिजवलेले पोहे कढईत घालून हलक्या हाताने परता. झाकण ठेवून 2–3 मिनिटे वाफ द्या. शेवटी लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून पोहे तयार ठेवा.
  • दुसऱ्या कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा परता. कांदा लालसर झाला की आलं-लसूण पेस्ट घाला. त्यानंतर टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • हळद, लाल तिखट, गोडा मसाला, गरम मसाला आणि मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत परता.
  • उकडलेली मटकी/वाटाणे घालून थोडे पाणी टाका. झाकण ठेवून 5–7 मिनिटे उकळू द्या. तर्री थोडी पातळ आणि मसालेदार असावी.
  • प्लेटमध्ये पोहे घ्या, त्यावर गरमागरम तर्री ओता. वरून शेव, कांदा, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून लगेच सर्व्ह करा.

Web Title: Have you try spicy tarri poha know the recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी
1

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
2

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
3

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
4

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM