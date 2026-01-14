दर्याची सुकी दौलत! घरी बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘सुका जवळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

रात्रीच्या जेवणाला अशाप्रकारे बनवा मसालेदार अन् खमंग ‘भरलेलं कारलं’, चव अशी की कडू पदार्थाचेही फॅन व्हाल
जवला म्हणजे लहान लहान कोळंबी, ज्या वाळवून ठेवल्या की त्या अधिकच चविष्ट होतात. सुका जवला हा पदार्थ कमी साहित्यांत, पण भरपूर चवीत बनतो. लाल तिखट, कांदा, कोथिंबीर आणि कोकणी मसाल्याचा हलका स्पर्श यामुळे या भाजीला अप्रतिम झणझणीत स्वाद मिळतो. भाकरी, ज्वारी-भाजरीची भाकरी किंवा गरम भातासोबत सुका जवला खाल्ला की कोकणाची आठवण हमखास येते. पावसाळ्यात किंवा थंडीच्या दिवसांत ही भाजी विशेष आवडीने खाल्ली जाते. चला तर मग, घरच्या घरी बनवूया पारंपरिक आगरी कोळी स्टाईल सुका जवला कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य