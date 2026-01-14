Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दर्याची सुकी दौलत! घरी बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘सुका जवळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

तुम्हीही अजूनपर्यंत सुक्या जवळ्याची रेसिपी ट्राय केली नसेल तर तुम्ही खूप काही मिस करत आहात. कांदा आणि मसाल्यांवर खमंग शिजवलेला हा जवळा नॉनव्हेज प्रेमींना भारीच खुश करून जातो. चला याची पारंपारिक रेसिपी जाणून घेऊया.

Jan 15, 2026 | 09:35 AM
  • सुका जवळा हा नाश्त्यात खाल्ला जाणारा कोळी लोकांचा फेव्हरेट पदार्थ.
  • जवळा म्हणजे बारीक कोळंबी जिला सुकवून अनेक महिने साठवून ठेवले जाते.
  • याची मसालेदार आणि खमंग चव तांदळाच्या भाकरीसोबत जेव्हा खाल्ली जाते तेव्हा मनातून फक्त प्रशंसा बाहेर पडते.
कोकण किनारपट्टीवर राहणाऱ्या आगरी आणि कोळी समाजाच्या स्वयंपाकात समुद्राची चव, मसाल्यांचा दरवळ आणि साधेपणा यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. समुद्रातून ताजे मासे, कोळंबी, बोंबील, जवला हे त्यांच्या दैनंदिन आहाराचे अविभाज्य घटक आहेत. याच परंपरेतून जन्माला आलेली एक खास आणि खमंग भाजी म्हणजे आगरी कोळी स्टाईल सुका जवला.

जवला म्हणजे लहान लहान कोळंबी, ज्या वाळवून ठेवल्या की त्या अधिकच चविष्ट होतात. सुका जवला हा पदार्थ कमी साहित्यांत, पण भरपूर चवीत बनतो. लाल तिखट, कांदा, कोथिंबीर आणि कोकणी मसाल्याचा हलका स्पर्श यामुळे या भाजीला अप्रतिम झणझणीत स्वाद मिळतो. भाकरी, ज्वारी-भाजरीची भाकरी किंवा गरम भातासोबत सुका जवला खाल्ला की कोकणाची आठवण हमखास येते. पावसाळ्यात किंवा थंडीच्या दिवसांत ही भाजी विशेष आवडीने खाल्ली जाते. चला तर मग, घरच्या घरी बनवूया पारंपरिक आगरी कोळी स्टाईल सुका जवला कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य

  • सुका जवला – 1 वाटी
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – 1 मध्यम
  • हिरवी मिरची (चिरलेली) – 1 ते 2
  • लाल तिखट – 1 चमचा
  • गरम मसाला – 1/2 चमचा
  • हळद – ½ चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – 2 चमचे
  • कोथिंबीर – थोडीशी
कृती 
  • सर्वप्रथम सुका जवला कोमट पाण्यात 5–7 मिनिटे भिजवा. नंतर पाणी काढून हलक्या हाताने पिळून घ्या.
  • कढई तापली की त्यात तेल टाका.
  • आता त्यात चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून कांदा मऊ आणि गुलाबी होईपर्यंत परतावा.
  • हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत नीट परता.
  • तयार केलेला जवला आणि हलकं पाणी कढईत टाकून मध्यम आचेवर चांगला परता.
  • जवला कोरडा आणि खमंग होईपर्यंत 5–7 मिनिटे परतत राहा.
  • शेवटी वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सुका जवला तयार.
  • हा सुका जवला तांदळाची भाकरी किंवा चपातीसोबत खाल्ला जातो.
  • तुम्ही यात कांद्याची पात किंवा वांग्याचे तुकडेही घालू शकता.

Jan 14, 2026 | 03:45 PM

