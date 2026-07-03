शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Facial Icing: चेहऱ्यावर बर्फ लावणे खरोखर फायदेशीर की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Updated On: Jul 03, 2026 | 06:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

Facial Icing Benefits and Disadvantage: सोशल मीडियावर फेशियल आयसिंगचा ट्रेंड वाढत असून अनेक सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्स ते स्किनकेअर रूटीनचा भाग बनवत आहेत. योग्य पद्धतीने आणि मर्यादित प्रमाणात केल्यास याचे फायदे दिसतात, मात्र प्रत्येकासाठी हा उपाय सुरक्षित असेलच असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चेहऱ्यावर बर्फ लावणे फायदेशीर आहे का?
  • फेशियल आयसिंगचे फायदे
  • फेशियल आयसिंगचे संभाव्य तोटे
सोशल मीडियावर चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याचा म्हणजेच फेशियल आयसिंग मोठ्या प्रमाणात ट्रेंड करत आहे. अनेक सेलिब्रिटी आणि ब्युटी इन्फ्लुएन्सर्स सकाळच्या स्किनकेअर रूटीनमध्ये या पद्धतीचा समावेश करतात. यामुळे त्वचेवर तात्पुरता ग्लो येतो, सूज कमी झाल्यासारखी वाटते आणि चेहरा फ्रेश दिसतो. मात्र, हा उपाय प्रत्येकासाठी योग्य असेलच असे नाही. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य पद्धतीने आणि मर्यादित प्रमाणातच फेशियल आयसिंग करणे सुरक्षित ठरते.

Dengue: पावसाळ्यात वाढतो डेंग्यूचा धोका; ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; जाणून घ्या

फेशियल आयसिंगचे फायदे

थंड तापमानामुळे चेहऱ्यावरील सूज आणि ब्लोटिंग काही काळासाठी कमी होण्यास मदत होते. विशेषतः डोळ्यांखालील सूज कमी झाल्यासारखी दिसते. तसेच त्वचेला ताजेपणा मिळतो, लालसरपणा आणि सौम्य इन्फ्लेमेशन कमी होऊ शकतो. मेकअप करण्यापूर्वी आयसिंग केल्यास त्वचा अधिक सॉफ्ट दिसण्यास मदत होऊ शकते.

फक्त तात्पुरता परिणाम मिळतो

फेशियल आयसिंगमुळे मिळणारे बहुतांश फायदे तात्पुरते असतात. यामुळे त्वचेच्या मूळ समस्या जसे की मुरुम, डाग, सुरकुत्या किंवा मोठी पोअर्स कायमस्वरूपी कमी होत नाहीत. त्यामुळे हा उपाय नियमित स्किनकेअर किंवा वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय ठरू शकत नाही.

फेशियल आयसिंगचे संभाव्य तोटे

बर्फ थेट त्वचेवर लावल्यास त्वचा कोरडी पडणे, लालसरपणा, जळजळ किंवा त्वचेच्या बॅरिअरला इजा होण्याचा धोका असतो. संवेदनशील त्वचा, रोझेशिया किंवा एक्झिमाची समस्या असलेल्या व्यक्तींनी हा उपाय डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करू नये.

फेशियल आयसिंगची योग्य पद्धत

  • बर्फ कधीही थेट चेहऱ्यावर लावू नका.
  • बर्फ स्वच्छ सूती कापडात गुंडाळून वापरा.
  • एका जागी जास्त वेळ बर्फ ठेवू नका.
  • 2 ते 5 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ बर्फ लावू नये.
  • आयसिंगनंतर मॉइश्चरायझर लावून त्वचा हायड्रेट ठेवा.

कोणी फेशियल आयसिंग टाळावे?

अतिसंवेदनशील त्वचा, रोझेशिया, एक्झिमा, कोल्ड अॅलर्जी किंवा त्वचेवर जखम असलेल्या व्यक्तींनी फेशियल आयसिंग टाळावे. अशा परिस्थितीत हा उपाय फायदेशीर ठरण्याऐवजी त्वचेची समस्या वाढवू शकतो. कोणतीही शंका असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.

फेशियल आयसिंग हा त्वचेला तात्पुरता ताजेपणा देणारा उपाय असू शकतो. मात्र, त्याचा अतिरेक किंवा चुकीची पद्धत त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे हा ट्रेंड आंधळेपणाने स्वीकारण्याऐवजी आपल्या त्वचेच्या प्रकारानुसार आणि योग्य काळजी घेऊनच वापरणे अधिक योग्य ठरेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

Web Title: Facial icing benefits side effects skin care tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे
1

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातही सनस्क्रीन का लावावे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणे

चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य
2

चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब
3

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल
4

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Facial Icing: चेहऱ्यावर बर्फ लावणे खरोखर फायदेशीर की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Facial Icing: चेहऱ्यावर बर्फ लावणे खरोखर फायदेशीर की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Jul 03, 2026 | 06:18 PM
Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Jul 03, 2026 | 06:09 PM
FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

Jul 03, 2026 | 06:07 PM
‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

Jul 03, 2026 | 06:00 PM
केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

Jul 03, 2026 | 05:55 PM
भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

Jul 03, 2026 | 05:52 PM
‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

Jul 03, 2026 | 05:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा