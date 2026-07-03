Facial Icing: चेहऱ्यावर बर्फ लावणे खरोखर फायदेशीर की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

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थंड तापमानामुळे चेहऱ्यावरील सूज आणि ब्लोटिंग काही काळासाठी कमी होण्यास मदत होते. विशेषतः डोळ्यांखालील सूज कमी झाल्यासारखी दिसते. तसेच त्वचेला ताजेपणा मिळतो, लालसरपणा आणि सौम्य इन्फ्लेमेशन कमी होऊ शकतो. मेकअप करण्यापूर्वी आयसिंग केल्यास त्वचा अधिक सॉफ्ट दिसण्यास मदत होऊ शकते.
फेशियल आयसिंगमुळे मिळणारे बहुतांश फायदे तात्पुरते असतात. यामुळे त्वचेच्या मूळ समस्या जसे की मुरुम, डाग, सुरकुत्या किंवा मोठी पोअर्स कायमस्वरूपी कमी होत नाहीत. त्यामुळे हा उपाय नियमित स्किनकेअर किंवा वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय ठरू शकत नाही.
बर्फ थेट त्वचेवर लावल्यास त्वचा कोरडी पडणे, लालसरपणा, जळजळ किंवा त्वचेच्या बॅरिअरला इजा होण्याचा धोका असतो. संवेदनशील त्वचा, रोझेशिया किंवा एक्झिमाची समस्या असलेल्या व्यक्तींनी हा उपाय डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करू नये.
फेशियल आयसिंग हा त्वचेला तात्पुरता ताजेपणा देणारा उपाय असू शकतो. मात्र, त्याचा अतिरेक किंवा चुकीची पद्धत त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे हा ट्रेंड आंधळेपणाने स्वीकारण्याऐवजी आपल्या त्वचेच्या प्रकारानुसार आणि योग्य काळजी घेऊनच वापरणे अधिक योग्य ठरेल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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