Chhatrapati Sambhajinagar हादरले! ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला; शरीरावर १०० हून अधिक जखमा

त्रपती संभाजीनगरच्या नारेगाव परिसरात ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर ५ भटक्या कुत्र्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. आयेशा सय्यद मुन्नवर हिच्या शरीरावर १०० हून अधिक जखमा असून ती घाटी रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 02:44 PM
४ वर्षांच्या चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला (Photo Credit- X)

४ वर्षांच्या चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट शहर नावालाच असून याच शहरात महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे भटक्या श्वानांचा उच्छाद वाढला आहे. नारेगाव परिसरात राहणारी चार वर्षांची आयेशा ही सामान घेऊन परतत असताना भटक्या श्वानांच्या टोळक्याने तिच्यावर हल्ला चढवला. जीव वाचवण्याच्या आतंकाने सैरभैर पळणाऱ्या चिमुकलीला अखेर घेरले. श्वानांनी या चिमुकलीला ओढत नेत तिच्यावर हल्ला केला. यात ती गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. आयेशा सय्यद मुन्नवर (रा. मकबुल पार्क, नारेगाव) असे गंभीर जखमी मुलीचे नाव आहे. रमजानमुळे पहाटे सहरीसाठी सय्यद कुटुंबातील सदस्य जागे झाले होते. रोजासाठी अन्नाची तयारी सुरू असताना आयशा घरासमोरील दुकानात समोसा आणण्यासाठी गेली होती.

मोकाट श्वानांनी अचानक केला हल्ला

घरी परतताना परिसरात फिरणाऱ्या चार ते पाच मोकाट श्वानांनी अचानक तिच्यावर हल्ला चढवला आणि तिला ओढत रस्त्याच्या कडेला नेले. तिच्या हातापायांवर, पाठीवर आणि शरीराच्या विविध भागांवर चावे घेत लचके तोडले. नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत श्वानांच्या घोळक्यास हुसकावून लावले आणि मुलीची सुटका केली. आई नसीम बेगम सय्यद यांनी रक्तबंबाळ अवस्थेतील आयशाला उचलून तातडीने घाटीत दाखल केले. गंभीर जखमी झालेल्या आयेशावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

घटनास्थळी लोकप्रतिनिधी; कारवाईचे आश्वासन

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी दाखल झाले, विरोधी पक्षनेते समीर बिल्डर यांनी महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधत तातडीने श्वानांना पकडण्याची मोहीम राबविण्याची मागणी केली. त्यानंतर संबंधित विभागाचे पथक नारेगाव परिसरात दाखल झाले असून श्वान पकडण्याचे काम सुरू करण्यात आले.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

मुलीला अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले

कुत्र्यांनी हल्ला केलेल्या जखमी चिमुकलीच्या शरीरावर १०० पेक्षा अधिक जखमा आहेत. डॉक्टरानी तिला अँटी रेबिज सिरम दिले असून तिची प्रकृती लक्षात घेता तिला बालरोग अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले आहे.

प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

रमजानच्या पवित्र महिन्यात घडलेल्या या घटनेने मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. निरागस बालिकेवर ओढवलेला हा प्रसंग शहराच्या प्रश्नचिन्ह सुरक्षाव्यवस्थेवर निर्माण करणारा ठरला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस, दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वाढती संख्या; नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न

शहरात मोकाट श्वानांची संख्या गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीय वाढल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येत आहे. अनेक वसाहतींमध्ये मोठ्या टोळक्या मुक्तपणे फिरताना दिसतात. पहाटे आणि रात्री नागरिक घराबाहेर पडण्यास घाबरतात, महापालिकेकडून निर्बिजीकरण व त्यांना पकडण्याची मोहीम राबवल्या जात असल्याचा दावा केला, श्वानांना पकडून शहरालगतच्या भागांत सोडले जात असल्याने तेथील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. नारेगाव, भावसिंगपूरा, हर्सुल, सातारा, देवळाई, छावणी, जटवाडा, बालाजी नगर या भागांत मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न अधिक तीव्र असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Published On: Mar 01, 2026 | 02:44 PM

