बोलण्यावरून अल्पवयीन मुलीची तरुणाने काढली छेड; सतत मेसेज करायचा अन्...

उमरखेड : एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीला ट्यूशनला जात-येत असताना वारंवार बोलून लगट करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध पीडितेच्या तक्रारीवरून उमरखेड पोलिसात पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
विवेक दिलीप तंत्रे (वय २३, रा. बेलमंडळ ता. हदगाव जि. नांदेड) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणातील आरोपी हा १५ वर्षीय विद्यार्थिनीचा ट्यूशनला जात असताना ६ ते ७ महिन्यांपासून वारंवार पाठलाग करायचा. पीडितेची इच्छा नसताना बोलण्याचा प्रयत्न करायचा. मोबाईलवर सुद्धा मेसेज करून ‘तू मला का बोलत नाहीस’ असे म्हणून परिवारास मारण्याच्या धमक्या द्यायचा. तशा आशयाची तक्रार गुरुवारी पीडितेने दिली आहे. सोमवारी दुपारी १२ ते ३ वाजताच्या दरम्यान पाठलाग करून आरोपीने ‘तू बोलली नाहीस तर परिवारास मारेन’ अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या एका घटनेत, एकतर्फी प्रेमातून तरुणीची छेड काढण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. कॉलेजमध्ये मैत्री झाली म्हणून सुरुवातीला साधी ओळख असलेल्या एका तरुणाने एकतर्फी प्रेमातून मुलीचे आयुष्य अक्षरशः उद्धवस्त केले. हेमंत संजय काकड (२२, रा. सातारा परिसर) असे या तरुणाचे नाव आहे. हेमंत हा एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा पाठलाग करायचा. इतकेच नाहीतर तिला धमक्याही द्यायचा.
अखेर तरुणीला सोडावे लागले शिक्षण
सातत्याने होत असलेल्या त्रासाने हुशार असलेल्या मुलीला बारावीतच शिक्षण सोडून घरी बसण्याची वेळ आली. कुटुंबाने शहर सोडून हिरापूर शिवारात आश्रय घेतला होता. तरीही आरोपीचा त्रास कमी झाला नाही. ‘तुझे लग्न होऊ देणार नाही, तुझ्या होणाऱ्या नवऱ्याला मारून टाकेन’, अशा धमक्या तो देत राहिला.
