नाताळ सणाला ओव्हन आणि अंड्याचा वापर न करता झटपट बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट केक, लहान मुलांसह मोठ्यांना आवडेल पदार्थ

नाताळ सणानिमित्त घरी सोप्या पद्धतीमध्ये चॉकलेट केक बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय लहान मुलांना चॉकलेट केक खायला खूप जास्त आवडतो.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:00 AM
नाताळ सणाला ओव्हन आणि अंड्याचा वापर न करता झटपट बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट केक

नाताळ सणाला ओव्हन आणि अंड्याचा वापर न करता झटपट बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट केक

दरवर्षी २५ डिसेंबरला मोठ्या आनंद आणि उत्साहात नाताळ सण साजरा केला जातो. या दिवशी घरात रोषणाई करून येशूची प्रार्थना केली जाते. याशिवाय अनेक गोड पदार्थ बनवले जातात. गोड पदार्थांमध्ये प्रामुख्याने केक हा पदार्थ बनवला जातो. वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचा केक, बिस्कीट, कुकीज इत्यादी अनेक पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. केक हा पदार्थ घरातील कोणत्याही शुभ प्रसंगी विकत आणला जातो. कारण केक बनवण्यासाठी ओव्हन आणि इतर वेगवेगळ्या पदार्थांची आवश्यकता असते. घरी बनवलेला केक काहीवेळा व्यवस्थित बेक होत नाही तर कधी केक वरची क्रीम चांगली लागत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉकलेट केक बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. कमीत कमी साहित्यात बनवलेला चॉकलेट केक लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडेल. केक पाहून घरातील सगळेच तुमचे कौतुक करतील. नाताळ सणासाठी बनवलेला केक पाहून लहान मुलं खूप जास्त खुश होतील. चला तर जाणून घेऊया चॉकलेट केक बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • चॉकलेट सिरप
  • मैदा
  • कोको पावडर
  • साखर
  • बटर
  • क्रीम
  • बेकिंग पावडर
  • बेकिंग सोडा
  • व्हॅनिला इसेन्स
  • मीठ
जिभेवर कायमच चव राहील रेंगाळत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा लालसर झणझणीत कांद्याचा ठेचा, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • चॉकलेट केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भांड्यात मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ घेऊन एकत्र मिक्स करा. सर्व साहित्य मिक्स झाल्यास केकची चव सुंदर लागेल.
  • दुसऱ्या भांड्यात क्रीम आणि पिठीसाखर एकत्र फेटा. त्यानंतर त्यात व्हॅनिला इसेन्स टाकून पुन्हा एकदा फेटून घ्या. क्रीम पूर्णपणे फेटून झाल्यानंतर काहीवेळ फ्रिजमध्ये ठेवा.
  • पीठ मिक्स केल्यानंतर त्यात हळूहळू दूध घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. सगळे दूध एकदाच घालू नये. हळूहळू मिक्स केल्यास मिश्रण जास्त पातळ होणार नाही.
  • तयार केलेले मिश्रण बटर लावून घेतलेल्या केक कंटेनरमध्ये ओतून एकसमान करून गरम केलेल्या कुकरमध्ये ठेवा. कुकरची शिट्टी काढून घ्यावी.
  • गॅस मंद आचेवर ठेवून केक ४० ते ४५ मिनिटं शिजण्यासाठी ठेवा. केक पूर्णपणे शिजल्यानंतर थंड करा.
  • तयार केलेली चॉकलेट क्रीम संपूर्ण केकवर ओतून सेट करून घ्या आणि केक तुमच्या आवडीनुसार सजवा.
  • तयार आहे नाताळ सणासाठी बनवलेला चॉकलेट केक.

Published On: Dec 25, 2025 | 08:00 AM

