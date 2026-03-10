Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही पोह्यांचे नगेट्स बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात अनेक घरांमध्ये कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि पराठा इत्यादी ठराविक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच कांदापोहे खाऊन सगळ्यांचं कंटाळा येतो. अशावेळी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा नाश्त्यात चमचमीत पदार्थ खाण्यास मागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट वाटीभर पोह्यांचे नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यापूर्वी तुम्ही चिकन किंवा मिक्स भाज्यांचे नगेट्स खाल्ले असतील पण पोह्यांचे नगेट्स चवीला अतिशय सुंदर लागतात. पोह्यांचे नगेट्स तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी किंवा लहान मुलांच्या पार्टीसाठी सुद्धा बनवू शकता. यामुळे मुलं सुद्धा खूप खुश होतील. लहान मुलांसह मोठ्यांना नाश्त्यात कायमच पौष्टिक पदार्थ खाण्यास द्यावेत, विकतच्या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया पोह्यांचे नगेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पोहे
  • शिजवलेला भात
  • बटाटा
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • कांदा
  • लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • बेसन
  • तांदळाचे पीठ
  • गरम मसाला
  • तेल
कृती:

  • पोह्यांचे नगेट्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात पोहे घेऊन त्यात पाणी घाला आणि काहीवेळ भिजत ठेवा.
  • पोहे व्यवस्थित भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढून टाका आणि मोठ्या भांड्यात पोहे घ्या.
  • भिजवलेल्या पोह्यांमध्ये बटाटा आणि शिजवलेला भात हाताने मॅश करून घाला. यामुळे सर्व पदार्थ एकत्र व्यवस्थित मिक्स होतील.
  • त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, बेसन पीठ, तांदळाचे पीठ, कोथिंबीर, चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून मिश्रण मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करून नगेट्स कढईमधील गरम तेलात तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पोह्यांचे कुरकुरीत नगेट्स.

Published On: Mar 10, 2026 | 08:00 AM

Mar 10, 2026 | 08:00 AM
