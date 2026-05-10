ऊसाचा रस प्यायला अजिबात आवडत नाही? मग कडाक्याच्या उन्हाळ्यात झटपट घरी बनवा थंडगार गुळाचे सरबत, नोट करा रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेची लाट आली आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर गेल्यानंतर अंगाची काहिली होते आणि खूप जास्त गरम होऊन घाम येतो. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाणी आणि आवश्यक क्षार बाहेर पडून जातात. दुपारच्या वेळी कुठेही बाहेर गेल्यानंतर थंडगार पेय पिण्याची इच्छा झाल्यास अतिशय आवडीने ऊसाचा रस प्यायला जातो. पण सगळ्यांचं ऊसाचा रस सहन होईल असे नाही. ऊसाचा रस प्यायल्यानंतर अनेकांना अचानक चक्कर येते तर काहींना गरगरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे शरीरसंबंधित समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी ऊसाचा पिणे टाळावे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला थंडगार गुळाचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले गुळाचे सरबत चवीला ऊसाच्या रसासारखे लागेल आणि सरबत पिण्यासाठी कुठेही बाहेर जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. गूळ शरीरासाठी खूप जास्त पौष्टिक मानले जाते. यामध्ये लोह, खनिजे आणि शरीराला ऊर्जा देणारे घटक आढळून येतात. घामामुळे वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी गुळाच्या सरबताचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
