ऊसाचा रस प्यायला अजिबात आवडत नाही? मग कडाक्याच्या उन्हाळ्यात झटपट घरी बनवा थंडगार गुळाचे सरबत, नोट करा रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला थंडगार गुळाचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले गुळाचे सरबत चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 08:00 AM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेची लाट आली आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर गेल्यानंतर अंगाची काहिली होते आणि खूप जास्त गरम होऊन घाम येतो. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाणी आणि आवश्यक क्षार बाहेर पडून जातात. दुपारच्या वेळी कुठेही बाहेर गेल्यानंतर थंडगार पेय पिण्याची इच्छा झाल्यास अतिशय आवडीने ऊसाचा रस प्यायला जातो. पण सगळ्यांचं ऊसाचा रस सहन होईल असे नाही. ऊसाचा रस प्यायल्यानंतर अनेकांना अचानक चक्कर येते तर काहींना गरगरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे शरीरसंबंधित समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी ऊसाचा पिणे टाळावे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला थंडगार गुळाचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले गुळाचे सरबत चवीला ऊसाच्या रसासारखे लागेल आणि सरबत पिण्यासाठी कुठेही बाहेर जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. गूळ शरीरासाठी खूप जास्त पौष्टिक मानले जाते. यामध्ये लोह, खनिजे आणि शरीराला ऊर्जा देणारे घटक आढळून येतात. घामामुळे वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी गुळाच्या सरबताचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • गूळ
  • पुदिन्याची पाने
  • पाणी
  • काळे मीठ
  • मीठ
  • बर्फाचे खडे
  • लिंबाचा रस
कृती:

  • गुळाचे सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गूळ बारीक चिरून घ्या. मिक्सरच्या भांड्यात गुळाचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घाला.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित बारीक करून पेस्ट तयार करा. त्यानंतर त्यात बर्फाचे खडे घालून पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या.
  • टोपामध्ये थंड पाणी घेऊन त्यात तयार केलेली पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा. गुळाचे मिश्रण बघून पाणी घालावे.
  • त्यानंतर त्यात काळे मीठ, साधं मीठ आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या सरबतमध्ये आवश्यकता वाटल्यास बर्फाचे खडे घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार गुळाचे सरबत. हे सरबत प्यायल्यानंतर शरीराला लगेच ऊर्जा मिळेल आणि थकवा कमी होईल.

Published On: May 10, 2026 | 08:00 AM

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
May 17, 2026 | 08:33 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:30 AM
May 17, 2026 | 08:26 AM
May 17, 2026 | 08:26 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM