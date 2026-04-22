US Iran Ceasefire : '...तरच चर्चा होईल'; ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव इराणने पायदळी तुडवला, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

US-Iran Ceasefire : दिलासादायक ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम आणखी वाढवला; म्हणाले, ‘पाकिस्तानच्या विनंतीवरून…’
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युद्धबंदीच्या वाढीची घोषणा केली होती. ज्यावर इराणने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. युद्धबंदीची वेळ आम्ही ठरवू, अमेरिका नाही अशा कडक शब्दात इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल मीडियावरुन २२ एप्रिल रोजी समाप्त होणाऱ्या अमेरिका-इराण युद्धबंदी वाढविण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर (Asim Munir) यांच्या विनंतीवरुन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांच्या मते, इराणची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती सध्या नाजूक आहे. यामुळे एक संयुक्त शांतता प्रस्ताव सादर होईपर्यंत युद्धबंदीत वाढवण्यात येत आहे असे ट्रम्प यांनी म्हटले.
ट्रम्प यांच्या घोषणनेतंर अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचा इस्लामाबाद दौरा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णायामुळे संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता काहीशी कमी झाली आहे, मात्र दोन्ही देशांतील मतभेदांमुळे आणि अमेरिकेच्या इराण बंदरावरील नाकेबंदीमुळे अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने कोणत्याही युद्धबंदीची मागणी केलेली नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz) वरील नाकेबंदी मागे घेत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली जाणार नाही. ही नाकेंबदी थेट युद्धची चिथावणी म्हणून इराणने संबोधले आहे.
तसेच इराणचे सुरक्षा तज्ज्ञ मेहदी मुहम्मदी यांनी देखील ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला फेटाळले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिका युद्धात हरली असून इराणवर निर्बंध लादू शकत नाही. यामुळे चर्चेचा प्रस्ताव मांडत इराणला जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
تمدید آتش بس از جانب ترامپ هیچ معنایی ندارد. طرف بازنده نمی تواند شرایط تعیین کند. تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتش بس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است. زمان ابتکار عمل ایران است. — Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 21, 2026
