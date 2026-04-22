Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Iran Rejected Us Ceasefire Middle East War Update Marathi

US Iran Ceasefire : ‘…तरच चर्चा होईल’; ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव इराणने पायदळी तुडवला, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

US Iran Ceasefire : अमेरिका इराणमधील शस्त्रसंधी २२ एप्रिल रोजी समाप्त होत आहे. ही डेडलाईन संपण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या सांगण्यावरुन शस्त्रसंधी वाढवल्याची घोषणा केली आहे. पण इराणने प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:36 AM
iran rejects us ceasefire proposal

US Iran Ceasefire : '...तरच चर्चा होईल'; ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव इराणने पायदळी तुडवला, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

Follow Us:
Follow Us:
  • युद्धबंदीवरुन अमेरिका-इराणमध्ये वादाची ठिणगी
  • युद्धबंदीत वाढ करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्तावाला इराणकडून नकार
  • केली ही मोठी मागणी
Iran Rejected US Ceasefire : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) काही निवळण्याचे नाव घेईना. दोन्ही देशांतील वाद सोडवण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला आहे. परंतु हा वाद दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. दोन्ही देशांमध्ये १० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली होती. ही युद्धबंदी २२ एप्रिल २०२६ रोजी समाप्त होणार आहे. यापूर्वीच ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन यामध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. इराणने मात्र अमेरिकेचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.

US-Iran Ceasefire : दिलासादायक ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम आणखी वाढवला; म्हणाले, ‘पाकिस्तानच्या विनंतीवरून…’

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युद्धबंदीच्या वाढीची घोषणा केली होती. ज्यावर इराणने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. युद्धबंदीची वेळ आम्ही ठरवू, अमेरिका नाही अशा कडक शब्दात इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण

ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल मीडियावरुन २२ एप्रिल रोजी समाप्त होणाऱ्या अमेरिका-इराण युद्धबंदी वाढविण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर (Asim Munir) यांच्या विनंतीवरुन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांच्या मते, इराणची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती सध्या नाजूक आहे. यामुळे एक संयुक्त शांतता प्रस्ताव सादर होईपर्यंत युद्धबंदीत वाढवण्यात येत आहे असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

ट्रम्प यांच्या घोषणनेतंर अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचा इस्लामाबाद दौरा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णायामुळे संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता काहीशी कमी झाली आहे, मात्र दोन्ही देशांतील मतभेदांमुळे आणि अमेरिकेच्या इराण बंदरावरील नाकेबंदीमुळे अनिश्चितता कायम आहे.

इराणचे प्रत्युत्तर

दरम्यान इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने कोणत्याही युद्धबंदीची मागणी केलेली नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz) वरील नाकेबंदी मागे घेत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली जाणार नाही. ही नाकेंबदी थेट युद्धची चिथावणी म्हणून इराणने संबोधले आहे.

तसेच इराणचे सुरक्षा तज्ज्ञ मेहदी मुहम्मदी यांनी देखील ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला फेटाळले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिका युद्धात हरली असून इराणवर निर्बंध लादू शकत नाही. यामुळे चर्चेचा प्रस्ताव मांडत इराणला जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अमेरिकेत भारतीयांचा श्वास गुदमरतोय? ४०% लोक देश सोडण्याच्या तयारीत; नेमकं कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणसोबतच युद्धबंदी का वाढवली?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, इराणची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती सध्या नाजूक आहे, यामुळे पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन त्यांनी युद्धबंदी वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

  • Que: इराणने अमेरिकेचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव का फेटाळला?

    Ans: युद्धबंदी लागू झाल्यानंतरही अमेरिकेन इराणच्या बंदरावरील नाकेबंदी सुरुच ठेवली आहे. यामुळे जोपर्यंत ही नाकेबंदी हटवली जात नाही तोपर्यंत कोणतीही चर्चा शक्य नाही असे म्हणत इराणने अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

Web Title: Donald trump iran rejected us ceasefire middle east war update marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
1

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम
2

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 
3

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा
4

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM
Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

May 13, 2026 | 09:23 PM
Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

May 13, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM