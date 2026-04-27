Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नेहमीच वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर दक्षिण भारतीय पद्धतीने बनवा मँगो रस्सम, वाफाळत्या भातासोबत लागेल सुंदर

गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत वरण खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही मँगो रस्सम बनवू शकता. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:00 AM
नेहमीच वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर दक्षिण भारतीय पद्धतीने बनवा मँगो रस्सम, वाफाळत्या भातासोबत लागेल सुंदर

नेहमीच वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर दक्षिण भारतीय पद्धतीने बनवा मँगो रस्सम, वाफाळत्या भातासोबत लागेल सुंदर

Follow Us:
Follow Us:

जेवणाच्या ताटात कायमच आमटी भात, डाळभात हे पदार्थ प्रामुख्याने असतात. जेवणाच्या ताटात जर डाळभात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. मसूर डाळ, तूरडाळ आणि मुगडाळ इत्यादी डाळींचा वापर करून वेगवेगळ्या पद्धतीने आमटी किंवा वरण बनवले जाते. पण नेहमीच तेच खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काहीं नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला दक्षिण भारतीय पद्धतीमध्ये मँगो रस्सम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय गरमागरम भातासोबत रस्सम अतिशय चविष्ट आणि सुंदर लागते. दक्षिण भारतीय पदार्थ केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात आंबे उपलब्ध असतात. त्यामुळे आंब्यांपासून तुम्ही विविध पदार्थ बनवू शकता. हे पदार्थ केवळ चवीलाच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक आहेत. चला तर जाणून घेऊया मँगो रस्सम बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कडक उन्हात शरीराला मिळेल थंडावा! झटपट बनवा Mango Rabdi Faluda, पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

साहित्य:

  • अर्धवट पिकलेली कैरी
  • कांदा
  • लसूण
  • जिरं
  • हिरव्या मिरच्या
  • आलं
  • काळीमिरी पावडर
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • तेल
  • चिंच
  • कडीपत्ता
  • हिंग
  • मोहरी
Sunday Special Recipe : सुट्टीच्या दिवशी नाश्ताही करा मजेदार, घरी बनवा टेस्टी आणि झटपट तयार होणारा ‘पनीर चीज टोस्ट’

कृती:

  • मँगो रस्सम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चाळणी गरम करून त्यावर कैरी भाजून घ्या. भाजलेली कैरी थंड झाल्यानंतर साल काढून आतील गर काढा.
  • मिक्सरच्या भांडयात जिरे, हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या, कांदा, आलं, काळीमिरी घालून बारीक पेस्ट तयार करा. हे साहित्य तुम्ही खलबत्यामध्ये सुद्धा वाटू शकता.
  • मोठ्या टोपात कैरीचा गर आणि तयार केलेले मिश्रण एकत्र करून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, चिंच गर आणि चवीनुसार मीठ, गूळ टाकून रस्सम उकळवून घ्या. व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवावा.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरे, मोहरी, लाल मिरच्या, कडीपत्ता, हिंग घालून फोडणी भाजा आणि तयार केलेल्या रस्सममध्ये ओतून मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहे दक्षिण भारतीय पद्धतीमध्ये बनवलेले मँगो रस्सम.

Web Title: How to make mango rasam at home simple food recipe summer recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM