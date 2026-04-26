कडक उन्हात शरीराला मिळेल थंडावा! झटपट बनवा Mango Rabdi Faluda, पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

हापूस आंबा सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे आंब्यांपासून तुम्ही झटपट मँगो रबडी फालुदा बनवू शकता. थंडगार फालुदा पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यास मदत करेल.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:00 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. दही, ताक, लस्सी, मिल्कशेक इत्यादी पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्लेले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतरच काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. एप्रिल महिन्याला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबे उपलब्ध होतात. रसाळ आणि गोड चवीचे आंबे पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यामुळे कडक उन्हात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी झटपट तयार होणारा मँगो फालुदा नक्कीच बनवून पहा. उन्हातून दुपारच्या वेळी पाहुणे घरात आल्यानंतर त्यांच्यासाठी नेमकं काय बनवावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी मँगो रबडी फालुदा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पिकलेला हापूस आंबा
  • रबडी
  • फालुदा शेव
  • सब्जा बिया
  • गुलाबाचे सिरप
  • सुका मेवा
  • आईस्क्रीम
कृती:

  • मँगो रबडी फालुदा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये दोन चमचा सब्जा बिया घेऊन त्यात पाणी घालून भिजत ठेवा.
  • फालुदा शेव पाण्यात शिजवल्यानंतर लगेच त्यातील पाणी काढून त्यात थंड पाणी घालून शेव वेगळी करून घ्या.
    पिकलेला आंबा स्वच्छ धुवून त्याची साल काढा आणि गर मिक्सरमधून बारीक करून घ्या.
  • काचेच्या ग्लासात सगळ्यात आधी सब्जा बिया घालून त्यावर फालुदा शेव घाला आणि वरून गुलाबाचे सिरप ओता.
  • त्यानंतर त्यात शिजवून घेतलेली शेव घालून आंब्याचा गर आणि रबडी घाला. फालुदा बनवताना त्यात भरपूर आंब्याचा गर घालावा.
  • त्यानंतर त्यात चव वाढवण्यासाठी तुम्हाला आवडेल तयार फ्लेवरचे आईस्क्रीम टाकून वरून सजावटीसाठी काजू बदामाचे तुकडे घाला.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मँगो रबडी फालुदा.

Published On: Apr 26, 2026 | 08:00 AM

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

May 16, 2026 | 01:03 PM
पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; 'या' तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

