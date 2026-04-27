‘शताब्दी’त दुर्मीळ मेंदूतील गाठीवर उपचार! ९ वर्षीय मुलीला नवजीवन; संसर्गातून उद्भवलेल्या आजारावर मात

मेंदूतील रक्तवाहिन्यांमधील गाठीमध्येही आंशिक सुधारणा दिसून आली. रुग्णालयात काही दिवस निरीक्षणाखाली ठेवल्यानंतर मुलीला स्थिर अवस्थेत घरी सोडण्यात आले असून ती सध्या नियमित फॉलोअपवर आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:35 AM
उपनगरातील कांदिवली शताब्दी रुग्णालयात डॉक्टरांनी अत्यंत दुर्मीळ आणि गुंतागुंतीच्या आजारावर यशस्वी उपचार करत ९ वर्षीय मुलीला नवजीवन दिले आहे. कानातील कोलेस्टिटोमा या आजारातून मेंदूतील रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठ (सेरेब्रल व्हेनस सायनस थ्रोम्बोसिस) निर्माण होऊन में दार परिणाम झालेल्या या गंभीर प्रकरणात डॉक्टरांनी वेळेवर निदान आणि उपचार करून रुग्णाची प्रकृती स्थिर केली. खासगी रुग्णालयांमध्ये दोन ते अडीच लाख रुपये लागणारी ही शस्त्रक्रिया पालिकेच्या शताब्दी रुग्णालयात मोफत करून दिल्याने पालकांनी आभार मानले. डोकेदुखी, ताप, उलट्या आणि शुद्ध हरपणे अशा लक्षणांसह दाखल झालेल्या या मुलीची प्रकृती सुरुवातीला गंभीर होती.(फोटो सौजन्य – istock)

उजव्या कानामधून आढळून आला होता संसर्ग

दरम्यान उपचारांमधील तपासण्यांमध्ये मेंदूतील रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठ, मेंदूज्वराची लक्षणे आणि उजव्या कानातील संसर्ग आढळून आला. तातडीने अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू करत अँटिबायोटिक्स, रक्त पातळ करणारी औषधे देण्यात आले. पुढील तपासणीत दोन्ही कानात कोलेस्टिटोमा आणि उजव्या बाजूला मास्टॉईडायटिस आढळून आल्यानंतर शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला.यशस्वी शस्त्रक्रिया, योग्य औषधोपचार आणि सतत निरीक्षण यामुळे रुग्णाची प्रकृती हळूहळू सुधारत गेली.

‘हे प्रकरण दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक होत असून येथील डॉक्टरांनी वेळेवर निदान करून अद्ययावत उपचार पद्धती वापरली, त्यामुळे रुग्णाचा जीव वाचवणे शक्य झाले. उपनगरातील रुग्णालये आता अत्याधुनिक उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सुसज्ज होत असून अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवरही यशस्वी उपचार करता येत आहेत.’ – डॉ. अजय गुप्ता, वैद्यकीय अधीक्षक, शताब्दी रुग्णालय.

मेंदूतील रक्तवाहिन्यांमधील गाठीमध्येही आंशिक सुधारणा दिसून आली. रुग्णालयात काही दिवस निरीक्षणाखाली ठेवल्यानंतर मुलीला स्थिर अवस्थेत घरी सोडण्यात आले असून ती सध्या नियमित फॉलोअपवर आहे. ईएनटी सर्जन डॉ. राजेश यादव, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. राजाराम वेलिंग आणि डॉ. प्राजक्ता जोशी आणि भूलतज्ज्ञ डॉ. विजय रंगलानी अशा टीमने ही शस्त्रक्रिया केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

 

