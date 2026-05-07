वाढत्या उन्हाळ्यात चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे मग झटपट बनवा मसाला शेंगदाणे, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मसाला शेंगदाणे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले शेंगदाणे ४ ते ५ दिवस व्यवस्थित टिकून राहतात आणि लवकर खराब होत नाहीत.

Updated On: May 07, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळयाच्या दिवसांमध्ये सतत काहींना काही खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. कधी मसालेदार पदार्थ खाऊसे वाटतात तर कधी थंडगार पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. भूक लागल्यानंतर नेहमीच विकतचे तेलकट किंवा तिखट पदार्थ खाल्ल्यास शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे कायमच भूक लागल्यानंतर घरी बनवलेले पदार्थ खावे. आज आम्ही तुम्हाला तुम्हाला झटपट तयार होणारे मसाला शेंगदाणे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले मसाले शेंगदाणे चवीला अतिशय सुंदर लागतात. मसाले शेंगदाणे बाजारात सहज उपलब्ध होतात. पण विकतचे पदार्थ बनवताना त्यात वारंवार पदार्थ तळलेले तेल वापरले जाते. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे भूक लागल्यानंतर कायमच घरी बनवलेले चटपटीत आणि टेस्टी पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला सुद्धा कोणतीही हानी पोहचत नाही आणि आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मसाला शेंगदाणे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • मोठे शेंगदाणे
  • हळद
  • हिंग
  • धणे जिरं पावडर
  • तांदळाचे पीठ
  • बेसन
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • मीठ
  • तेल
कृती:

  • मसाला शेंगदाणे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोरडे शेंगदाणे घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ, हळद, धणे जिरं पावडर आणि हिंग घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि थोडासा चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात थोडस पाणी घालून शेंगदाणे व्यवस्थित मिक्स करा. शेंगदाण्यांमध्ये पाणी घालताना अंदाजाने घालावे, जास्त पाणी घातल्यास पीठ पातळ होऊन शेंगदाण्यांना लागणार नाही.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात शेंगदाणे सोडून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तळून घेतलेले शेंगदाणे ताटात काढून त्यावर चाट मसाला टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मसाला शेंगदाणे.

