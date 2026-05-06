Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Kokum Ice Candy At Home Summer Special Recipe Benefits Of Eating Kokum

Summer Recipe: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात खा थंडगार कोकम आईस कँडी, चटपटीत चवीमुळे होईल रोज खाण्याची इच्छा

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कायमच विकतचे आईस्क्रीम खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार कोकम आईस कँडी तुम्ही बनवू शकता. कोकम शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामुळे पित्त कमी होण्यास मदत होते.

Updated On: May 06, 2026 | 10:31 AM
Summer Recipe: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात खा थंडगार कोकम आईस कँडी, चटपटीत चवीमुळे होईल रोज खाण्याची इच्छा

Summer Recipe: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात खा थंडगार कोकम आईस कँडी, चटपटीत चवीमुळे होईल रोज खाण्याची इच्छा

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळ्याच्या झळा वाढल्यामुळे सर्वच गर्मीमुळे हैराण झाले आहेत. कडक ऊन आणि सूर्याच्या हानिकारक किरणांमुळे आरोग्याला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घसा कोरडा पडणे, सतत तहान लागणे, अचानक चक्कर येणे, थकवा, अशक्तपणा इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर आरोग्य बिघडण्यास सुरुवात होते. अशावेळी बाहेर गेल्यानंतर प्रत्येकाला थंडगार पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. विकतचे आईस कँडी बनवण्यासाठी कोणत्याही पाण्याचा वापर करून बर्फ तयार केला जातो. यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोकम आईस कँडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली आईस कँडी लहान मुलांसह घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये कोकम खाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. कोकम शरीरासाठी नैसर्गिक थंड आणि पित्तशामक मानले जाते. यामुळे शरीराची पचनक्रिया निरोगी राहण्यास मदत होते. वारंवार ऍसिडिटी किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवत असतील पाण्यात कोकम सरबत मिक्स करून प्यावे. यामुळे पित्त कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया कोकम आईस कँडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

व्हेज स्टार्टर्ससाठी पदार्थ शोधताय? मग कुरकुरीत Threaded Paneer ठरेल परफेक्ट पर्याय, रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • कोकम सिरप
  • चाट मसाला
  • सब्जा
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • साखर
  • मीठ
Summer Drink: थकलेल्या शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल जवस बियांचे थंडगार सरबत

कृती:

  • कोकम आईस कँडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या टोपात पाणी घेऊन त्यात कोकम सिरप टाकून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात साखर घालून मिक्स करा. साखर पूर्णपणे विरघल्यानंतर त्यात चवीनुसार काळे मीठ आणि साधं मीठ घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • वाटीमध्ये एक चमचा सब्जा बिया घालून त्यात पाणी घालून काहीवेळ तसेच ठेवा. १ तासानंतर सब्जा भिजल्यानंतर तयार केलेल्या मिश्रणात टाकून मिक्स करा.
  • आईस्क्रीमच्या मोल्ड तयार केलेले कोकमचे मिश्रण ओतून झाकण लावून फ्रिजमध्ये ६ ते ८ तास ठेवून द्या.
  • ६ ते ७ तासांमध्ये आईस कँडी व्यवस्थित सेट होईल. सर्व्ह करताना थोडासा चाट मसाला टाकून लहान मुलांना खाण्यास द्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कोकम आईस कँडी.

Web Title: How to make kokum ice candy at home summer special recipe benefits of eating kokum

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 10:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM