Summer Recipe: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात खा थंडगार कोकम आईस कँडी, चटपटीत चवीमुळे होईल रोज खाण्याची इच्छा

उन्हाळ्याच्या झळा वाढल्यामुळे सर्वच गर्मीमुळे हैराण झाले आहेत. कडक ऊन आणि सूर्याच्या हानिकारक किरणांमुळे आरोग्याला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घसा कोरडा पडणे, सतत तहान लागणे, अचानक चक्कर येणे, थकवा, अशक्तपणा इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर आरोग्य बिघडण्यास सुरुवात होते. अशावेळी बाहेर गेल्यानंतर प्रत्येकाला थंडगार पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. विकतचे आईस कँडी बनवण्यासाठी कोणत्याही पाण्याचा वापर करून बर्फ तयार केला जातो. यामुळे शरीराला हानी पोहचू शकते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोकम आईस कँडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली आईस कँडी लहान मुलांसह घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये कोकम खाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. कोकम शरीरासाठी नैसर्गिक थंड आणि पित्तशामक मानले जाते. यामुळे शरीराची पचनक्रिया निरोगी राहण्यास मदत होते. वारंवार ऍसिडिटी किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवत असतील पाण्यात कोकम सरबत मिक्स करून प्यावे. यामुळे पित्त कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया कोकम आईस कँडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
