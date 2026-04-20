Breakfast Recipe: दिवसभर ताजेतवाने राहण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा Paneer Corn Salad, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच हेल्दी पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे शरीर ताजेतवाने आणि फ्रेश राहते. चला तर जाणून घेऊया पनीर कॉर्न सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी विविध पेय आणि पदार्थ खाल्लेले जातात. नारळ पाणी, फळांचा रस, ताक किंवा लस्सी कायमच प्यायली जाते. पण शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी थंड पेय पुरेसे नसते. आहारात वेगवेगळ्या भाज्या, कडधान्य खाल्ल्यास शरीराला भरपूर पोषण मिळेल. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा इत्यादी पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर कॉर्न सॅलड बनवू शकता. बऱ्याचदा लहान मुलांसह मोठेसुद्धा भाज्या खाण्यास नकार देतात. पण भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरपूर फायदे होतात. शरीरातील ऊर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी आणि निरोगी आरोग्यासाठी भाज्यांचे सेवन करावे. तसेच व्यायाम करून आल्यानंतर नाश्ता काय बनवावा सुचत नसेल तर पनीर कॉर्न सॅलड अतिशय उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पनीर
  • मक्याचे दाणे
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • लिंबाचा रस
  • काळीमिरी पावडर
  • चाट मसाला
  • मीठ
  • कोथिंबीर
  • चीज
कृती:

  • पनीर कॉर्न सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरमध्ये मक्याची कणस ठेवून त्यात पाणी घाला आणि २ शिट्ट्या काढून शिजवून घ्या.
  • शिजवलेले कणीस थंड झाल्यानंतर त्यातील दाणे वेगळे काढून घ्या. पनीर स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मक्याचे दाणे, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, लिंबाचा रस घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चाट मसाला, काळीमिरी पावडर आणि पनीरचे तुकडे घाला आणि मिक्स करून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी आवडीनुसार चीज घालून वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घाला आणि सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पनीर कॉर्न सॅलड.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:00 AM

