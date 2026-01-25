Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा खमंग कुरकुरीत कोथिंबीर-पनीर कबाब, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कोथिंबीर पनीर कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:21 AM
सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे आवश्यक आहे. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. हेल्दी पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात खाल्ल्यास दुपारपर्यंत भूक लागत नाही आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी कोथिंबीर पनीर कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. व्यायाम करून आल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी पनीर सॅलड किंवा पनीरपासून बनवलेले पदार्थ खाल्ले जातात. पण नेहमीच साधं पनीर खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी कोथिंबीर पनीर कबाब हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. तुम्ही बनवलेले कबाब लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडतील. चला तर जाणून घेऊया कोथिंबीर पनीर कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

साहित्य:

  • पनीर
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • मुगडाळ
  • कांदा
  • ओवा
  • हळद
  • जिरं
  • तेल
  • बेसन
  • तांदूळ पीठ
  • लसूण
कृती:

  • कोथिंबीर पनीर कबाब बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, लसणाच्या पाकळ्या, हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून जाडसर वाटून घ्या.
  • त्यानंतर मोठ्या वाटीमध्ये तयार केलेले मिश्रण ओतून त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून मिक्स करा. मिक्सरच्या भांड्यात पनीर सुद्धा बारीक वाटून घ्या.
  • वाटून घेतलेले पनीर तयार केलेल्या मिश्रणात घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात भिजवलेली मुगडाळ टाका.
  • त्यानंतर ओवा, जिरं, चवीनुसार मीठ, बेसन आणि तांदळाचे पीठ, हळद घालून घट्टसर मिश्रण मळून घ्या. यात पाणी अजिबात घालू नये.
  • हातांना तेल लावून तयार केलेल्या मिश्रणाचे तुमच्या आवडीनुसार कबाब बनवून तेलात फ्राय करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कोथिंबीर पनीर कबाब.

Published On: Jan 25, 2026 | 10:21 AM

