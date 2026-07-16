Masale Bhat : रात्रीच्या जेवणाला काय बनवावं ते सुचत नाहीये? मग झटपट बनवा पारंपारिक चवीचा ‘मसाले भात’

Recipe : विविध भाज्या, मसाले आणि तांदूळ यांच्या संयोगाने मसाले भात तयार केला जातो. महाराष्ट्राचा हा एक लोकप्रिय आणि पारंपारिक पदार्थ असून अनेक खास प्रसंगी मराठी घरात ही डिश आवर्जून तयार केली जाते.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
मसाले भात हा महाराष्ट्राचा एक पारंपारिक पदार्थ आहे.
अनेक भाज्या घालून तयार केला जाणारा हा भात चवीसह आरोग्यासाठीही फायद्याचा ठरतो.
रुचकर आणि झटपट रेसिपी शोधत असाल तर मसाले भात तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरेल.
महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीत मसाले भाताला एक खास स्थान आहे. सण-उत्सव, लग्नसमारंभ, धार्मिक कार्यक्रम किंवा खास पाहुण्यांच्या जेवणात मसाले भात आवर्जून बनवला जातो. सुगंधी तांदूळ, ताज्या भाज्या, गोडा मसाला आणि संपूर्ण मसाल्यांचा अप्रतिम मिलाफ या पदार्थाला वेगळीच चव आणि सुगंध देतो. ही रेसिपीसोपी असून कमी वेळात तयार होते. घरगुती साहित्य वापरून अगदी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन चवीचा मसाले भात तुम्ही सहज बनवू शकता. जेवण काय बनवावे ते सुचत नसल्यास तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्रॉय करू शकता. चला यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.