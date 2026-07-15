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South Indian Dessert: अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला दक्षिण भारतीय पद्धतीने गोड पोंगल बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो.हा केवळ गोड पदार्थ नसून भगवान विष्णूंना अर्पण केला जाणारा सगळ्यात आवडीचा नैवेद्य सुद्धा आहे.

अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

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विस्तार

दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये दिला जाणारा गोड प्रसाद केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहे. तिरुपती आणि इतर मंदिरांमध्ये पोंगल प्रसाद म्हणून वाटले जाते. हा केवळ गोड पदार्थ नसून भगवान विष्णूंना अर्पण केला जाणारा सगळ्यात आवडीचा नैवेद्य आहे. मंदिरातील प्रसादाची चव आणि मऊ लुसलुशीत पदार्थ बनवायला अनेकांना जमत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला दक्षिण भारतीय चव आणि मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि सगळेच तुमचं कौतुक करतील. तांदूळ आणि मुगडाळ सहज पचन होतात. याशिवाय गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर साखर असलेले पदार्थ बनवण्याऐवजी गुळाचा वापर करून बनवलेले पदार्थ खावेत. कारण यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. चला तर जाणून घेऊया चव आणि मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • इंद्रायणी तांदूळ
  • मुगडाळ
  • तूप
  • गूळ
  • सुका मेवा
  • काजू
  • मनुका
  • दूध
  • लवंग
  • पाणी
  • मीठ
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
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कृती:

  • गोड पोंगल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात तूप गरम करून त्यात मुगडाळ आणि तांदूळ भाजून घ्या. लालसर झाल्यानंतर त्यात पाणी आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • कुकरचे झाकण लावून ४ ते ५ शिट्ट्या काढा. यामुळे डाळ आणि तांदूळ व्यवस्थित शिजले जातील.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम आणि मनुके व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत भाजा. दुसऱ्या कढईमध्ये पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम पाण्यात गूळ आणि लवंग घालून मिक्स करा. गूळ पूर्णपणे विरघळल्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि भाजलेला सुका मेवा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण ५ मिनिटं मंद आचेवर शिजवून नंतर शिजवलेल्या भातामध्ये टाकून मंद आचेवर मिक्स करा.
  • वरून आवश्यकता वाटल्यास तूप घालून मिक्स करा. यामुळे पदार्थाची चव आणखीनच सुंदर लागेल आणि पोंगल व्यवस्थित शिजेल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले गोड पोंगल.

Web Title: South indian dessert how to make pongal at home simple food recipe

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:15 AM

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