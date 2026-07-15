South Indian Dessert: अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये दिला जाणारा गोड प्रसाद केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहे. तिरुपती आणि इतर मंदिरांमध्ये पोंगल प्रसाद म्हणून वाटले जाते. हा केवळ गोड पदार्थ नसून भगवान विष्णूंना अर्पण केला जाणारा सगळ्यात आवडीचा नैवेद्य आहे. मंदिरातील प्रसादाची चव आणि मऊ लुसलुशीत पदार्थ बनवायला अनेकांना जमत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला दक्षिण भारतीय चव आणि मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि सगळेच तुमचं कौतुक करतील. तांदूळ आणि मुगडाळ सहज पचन होतात. याशिवाय गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर साखर असलेले पदार्थ बनवण्याऐवजी गुळाचा वापर करून बनवलेले पदार्थ खावेत. कारण यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. चला तर जाणून घेऊया चव आणि मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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