Raw Mango Recipe: उन्हाळा संपण्याआधी झटपट घरी बनवा आंबटगोड कैरीचा जाम, चटकदार पदार्थाने वाढवा जिभेची चव

कायमच विकतचे पॅकबंद जाम खाण्यापेक्षा घरी बनवलेला कैरीचा जाम नक्कीच बनवून पाहावा. हा पदार्थ २ ते ३ महिने व्यवस्थित टिकून राहतो. जाणून घ्या कैरीचा जाम बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Apr 29, 2026 | 10:32 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कच्च्या कैऱ्या खाण्याचा मोह कोणालाच आवरत नाही. आंबट गोड चवीची कच्ची कैरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. या दिवसांमध्ये कैरीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. कैरीचा मुरंबा, मेथांबा, कैरीची आंबटगोड चटणी, लोणचं, आंबोशी इत्यादी अनेक पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. कैरीपासून बनवलेले पदार्थ वर्षभर व्यवस्थित टिकून राहतात. आज आम्ही तुम्हाला आंबटगोड चवीच्या कैरीपासून जाम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला जाम चवीला अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात झटपट कैरीचा जाम तयार होतो. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यास चपाती किंवा ब्रेडसोबत तुम्ही जाम खाऊ शकता. हा जाम दोन ते तीन महिने व्यवस्थित टिकून राहतो. याशिवाय कैरीपासून बनवलेले पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. बाजारात मिळणाऱ्या प्रिजर्व्हेटिव्हयुक्त जाम आणि इतर पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • कैरी
  • पुदिन्याची पाने
  • काळीमिरी पावडर
  • साखर
  • तूप
  • मीठ
कृती:

  • कैरीचा जाम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कैरी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यांच्या वरील साल काढून कैरीचे बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांडयात कैरीचे बारीक केलेले तुकडे, पुदिन्याची स्वच्छ धुतलेली पाने, काळीमीरीचे दाणे घालून पेस्ट तयार करा.
  • पेस्ट तयार करताना त्यात अजिबात पाणी घालू नये. यामुळे पदार्थ लवकर खराब होण्याची शक्यता असते.
  • पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात त्यात केलेले मिश्रण ओतून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. यामुळे मिश्रण पॅनला चिकटणार नाही.
  • त्यानंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि जाम पारदर्शक होईपर्यंत शिजवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला आंबटगोड कैरीचा जाम.

Published On: Apr 29, 2026 | 10:32 AM

