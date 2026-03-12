Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Trump Tariff War Warning Unfair Trade Probe India Other Countries

US Trade Policy : इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ वॉर’चा इशारा; भारतासह अनेक देशांवर ‘Unfair Trade’ ची चौकशी

Donald Trump Trade Investigation : अमेरिकेने भारत, चीनसह जगभरातील व्यापारी भागीदारांची चौकशी सुरु केली आहे. दोन आघाड्यांवर चौकशी होत असून यामध्ये तूट आढल्यास या देशांवर टॅरिफ लादले जाऊ शकते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:43 AM
US Opens Unfair Trade Probe with India and other Countries

US Trade Policy : इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प यांचा 'टॅरिफ वॉर'चा इशारा; भारतासह अनेक देशांवर ‘Unfair Trade’ ची चौकशी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ बॉम्ब
  • युद्धाच्या धामधुमीत अमेरिकन सरकाराचा मोठा निर्णय
  • हे १६ देशही रडारवर
Donald Trump Tariff Policy : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)यांनी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. इराणशी युद्धादरम्यान ट्रम्प यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारत, चीनसह अनेक देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी बारतासह १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात मोठे पाउल उचलले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार तूट कमी करण्याच्या धोरणांतर्गत ट्रम्प या देशांवर पुन्हा टॅरिफ लादण्याची शक्यता आहे.

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

यापूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे शुल्क (Tariff) रद्द केले होते. परंतु ट्रम्प सरकार आता यासाठी नवी पर्यायांचा शोध घेत आहे. यामुळे व्यापार तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प सरकारने सध्या दोन आघाड्यांवर व्यापारी भागीदारांची चौकशी सुरु केली आहे.

  • ट्रम्प यांच्या मते, अनेक देश त्यांच्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त करत उत्पादन करून माल स्वस्त दरात अमेरिकेत विकत आहे. यामुळे त्यांच्या औद्योगिक क्षमतांबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे.
  • तसेच या देशांतून येणाऱ्या मालांची सक्तीच्या मजुरीअंतर्गतही चौकशी केली जाणार आहे.

या देशांवर ट्रम्प टॅरिफ लादण्याची शक्यता

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प सरकार भारतासह, चीन, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, आणि व्हिएतनाम यांसारख्या व्यापारी भागीदारांवर कर लादण्याची शक्यात आहे. यामुळे या देशांसोबत अमेरिकेचा व्यापार तणाव वाढू शकतो. या यादीत तैवान, जपान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचाही समावेश आहे. मात्र अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा भागीदार कॅनडाला यातून वगळण्यात आले आहे.

काय आहे नेमकं कारण?

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीन यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन नोकऱ्यांचे रक्षण करण्याची गरज आहे. यामुळे व्यापारी भागीदांसोबत निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. समस्येच निराकरण करण्यासाठी शुल्क लागू करावे लागले तर ट्रम्प प्रशासन मागे हटणार नाही असे ग्रीर यांनी म्हटले आहे.

चीनशी बैठक

हा निर्णय अशी वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या  एप्रिलमध्ये बीजिंगमध्ये महत्त्वाची बैठक होणार आहे. सध्या याची तयारी सुरु आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात तणाव निर्माण होण्याची शक्यात आहे.

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने कोणत्या देशांविरोधात व्यापार चौकशी सुरु केली आहे?

    Ans: ट्रम्प सरकार भारतासह, चीन, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, आणि व्हिएतनाम या प्रमुख देशांविरोधात व्यापार चौकशी सुरु केली आहे. तसेच यामध्ये तैवान, जपान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे या देशांचाही समावेश आहे,

  • Que: अमेरिकेने १६ देशांविरोधात व्यापार तपासणी का सुरु केली आहे?

    Ans: ट्रम्प सरकारच्या मते, काही देशांची व्यापार धोरणे अन्यायकारक आहेत. अनेक राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या औद्योगिक क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात उत्पादन होत आहे. या वस्तू अमेरिकेत स्वस्त दराता विकल्या जात आहे. यामुळे ही चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

Web Title: Trump tariff war warning unfair trade probe india other countries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 10:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू
1

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ
2

US Iran War : ‘आम्ही पहिल्याच तासांत युद्ध जिंकले होते’ ; ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध विजयाची घोषणा, जगभरात खळबळ

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ
3

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”
4

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Peace: ‘तरच जग महायुद्धपासून वाचू शकते..’ इराणच्या ‘त्या’ 3 अटींवर सर्वच महासत्तांचे लक्ष; रशिया-पाकिस्तान मैदानात

World Peace: ‘तरच जग महायुद्धपासून वाचू शकते..’ इराणच्या ‘त्या’ 3 अटींवर सर्वच महासत्तांचे लक्ष; रशिया-पाकिस्तान मैदानात

Mar 12, 2026 | 10:42 AM
फ्लॉवरच्या भाजीचे नाव ऐकून मुलं नाक मुरडतात? मग झटपट बनवा Roasted Cauliflower, नोट करा रेसिपी

फ्लॉवरच्या भाजीचे नाव ऐकून मुलं नाक मुरडतात? मग झटपट बनवा Roasted Cauliflower, नोट करा रेसिपी

Mar 12, 2026 | 10:40 AM
Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू

Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू

Mar 12, 2026 | 10:40 AM
US Trade Policy : इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ वॉर’चा इशारा; भारतासह अनेक देशांवर ‘Unfair Trade’ ची चौकशी

US Trade Policy : इराण युद्धादरम्यान ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ वॉर’चा इशारा; भारतासह अनेक देशांवर ‘Unfair Trade’ ची चौकशी

Mar 12, 2026 | 10:36 AM
‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

Mar 12, 2026 | 10:35 AM
फक्त 2 लाखात Tata Sierra आणा घरी, कसा जुळेल पैशांचा योग; सुरुवातीच्या 10 वेरिएंटवर असा येईल EMI

फक्त 2 लाखात Tata Sierra आणा घरी, कसा जुळेल पैशांचा योग; सुरुवातीच्या 10 वेरिएंटवर असा येईल EMI

Mar 12, 2026 | 10:29 AM
ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा

ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा

Mar 12, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM