Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : आवळ्यापासून बनवा घरगुती आणि नैसर्गिक ‘माउथ फ्रेशनर’, तोंडाची दुर्गंधीच काय तर चेहऱ्यालाही उजळपणा मिळवून देईल

Aamla Mouth Freshner Recipe : आवळा आणि बीटापासून तयार केलेला मुखवास चवीला तर चांगला लागतोच शिवाय आरोग्यालाही अनेक फायदे मिळवून देतो. याला बनवून तुम्ही वर्षभर साठवून ठेवू शकता.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:36 AM
Recipe : आवळ्यापासून बनवा घरगुती आणि नैसर्गिक 'माउथ फ्रेशनर', तोंडाची दुर्गंधीच काय तर चेहऱ्यालाही उजळपणा मिळवून देईल

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • आवळा मुखवास अनेक फायद्यांना भरपूर आहे.
  • जेवणानंतर मुखवास खाण्याची अनेकांना सवय आहे अशात विकतच नाही यंदा घरीच हा मुखवास बनवून पाहा.
  • यातील पोषक घटक पोटाची समस्या दूर करते ज्यामुळे आपली त्वचाही निरोगी राहण्यास मदत करते.
मुखवास हा भारतातील पारंपरिक माउथ फ्रेशनर मानला जातो. ओवा, वाळलेले खोबरे, वेलची अशा विविध घटकांपासून तयार होणारा मुखवास केवळ तोंडाची दुर्गंधी दूर करत नाही, तर पचनक्रियेसही मदत करतो. जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची सवय टाळण्यासाठीही मुखवास उपयुक्त ठरतो. म्हणूनच घर असो, लग्नसमारंभ असो किंवा रेस्टॉरंट सर्व ठिकाणी मुखवास हमखास दिला जातो.

आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात काळे चणे; हिवाळ्यात यापासून घरी बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी कबाब

आता कल्पना करा, हाच मुखवास जर व्हिटॅमिन Cसह अनेक पोषक घटकांनी भरलेला असेल तर? हिवाळ्यात सहज मिळणाऱ्या आवळ्यापासून असा पौष्टिक आणि चवदार मुखवास तयार करता येतो. थोडासा आंबट, गोड आणि मसालेदार चवीचा हा आवळा मुखवास श्वास ताजेतवाने ठेवतोच, शिवाय आरोग्यासही अनेक फायदे देतो. आवळा मुखवास एकदा तयार करून दीर्घकाळ साठवून ठेवता येतो. रोज जेवणानंतर किंवा दिवसात एखाद्या वेळी हलकं चटपटीत खावंसं वाटलं, तर तो घेऊ शकता. आवळ्यासोबत वापरलेले मसाले पचन सुधारण्यास मदत करतात आणि शरीराला आवश्यक पोषणही देतात. चला तर मग, जाणून घेऊया आवळा मुखवास बनवण्याची सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • ओवा  1 चमचा
  • जिरे – 1 चमचा
  • काळी मिरी – अर्धा चमचा
  • बीट – 50 ग्रॅम (रंगासाठी)
  • आलं – 2 इंच तुकडा
  • मीठ – 1 चमचा
  • काळं मीठ – 1 चमचा
  • चाट मसाला – 1 चमचा
  •  साखर – 3 ते 4 चमचे
  • आवळा – 1 किलो
कृती
  • सर्वप्रथम ओवा, जिरे आणि काळी मिरी मंद आचेवर कोरडी भाजून घ्या. थंड झाल्यावर खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.
  • आवळे नीट धुऊन घ्या आणि किसणीच्या जाड भागावर किसून घ्या, जेणेकरून त्याचे लांबसर तुकडे तयार होतील.
  • त्याच प्लेटमध्ये बीटही किसून घ्या आणि आलं बारीक किसा.
  • किसलेला आवळा, बीट आणि आलं एकत्र करून त्यात तयार केलेला मसाल्याचा पूड, मीठ, काळं मीठ, चाट मसाला आणि साखरेची पूड घाला.
  • सर्व साहित्य हाताने नीट मिसळून घ्या. बिटामुळे मुखवासाला आकर्षक लालसर रंग येतो आणि पोषणमूल्येही वाढतात.
  • हे मिश्रण उन्हात किंवा पंख्याखाली पूर्णपणे कोरडे होईपर्यंत वाळवा. मध्येच उलटापालटा करा, म्हणजे ओलावा राहणार नाही.
  • पूर्णपणे सुकल्यानंतर आवळा मुखवास तयार होतो. तो एअरटाइट डब्यात भरून ठेवा.
अवघ्या 3 साहित्यापासून घरी बनवा सर्वांच्या आवडीचा Nutella; चॉकलेटी चव सर्वांनाच करेल खुश

आवळा मुखवासाचे फायदे

  • आवळा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो तसेच त्वचा आणि केसांसाठी लाभदायक ठरतो.
  • ओवा आणि जिरे पचन सुधारण्यास मदत करतात.
  • काळी मिरी पोषक घटकांचे शोषण वाढवते.
  • बीट शरीराला आवश्यक पोषण देतो आणि मुखवासाला सुंदर रंग देतो.
  • हा आवळा मुखवास नियमितपणे घेतल्यास तोंड ताजेतवाने राहते आणि आरोग्यालाही चांगला फायदा होतो.

