गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Sweet Potato Gulab Jamun At Home Benefits Of Eating Sweet Potato

घरी आलेल्या पाहुण्याच्या स्वगतासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम, नोट करुन घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रताळ्याचे गुलाबजाम बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा गोड पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. रताळी खाल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

घरी आलेल्या पाहुण्याच्या स्वगतासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम

घरी आलेल्या पाहुण्याच्या स्वगतासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. मिठाई, साखर किंवा चाॅकलेट इत्यादी पदार्थ विकत आणून खाल्लेले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पदार्थ सगळ्यांच खाऊसा वाटतो. अशावेळी तुम्ही मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम बनवून खाऊ शकता. उपावासाच्या दिवशी अतिशय आवडीने रताळी खाल्ली जातात. रताळ्यामध्ये विटामिन सी, विटामिन सी, फायबर आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात आढळून येते. त्यामुळे आहारात रताळ्यांचा समावेश करावा. शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आहारात रताळ्यांचा समावेश करावा. रताळ्यामध्ये आढळणारे विटामिन ए डोळ्यांचे रक्षण करते आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत करते.त्यामुळे कोणताही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास रताळ्याचे गुलाबजाम नक्की बनवून पाहावे. हे गुलाबजाम आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहतात आणि लवकर खराब होत नाहीत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Monsoon Special Recipe : संध्याकाळच्या नाश्त्याला घरी बनवा कुरकरील आणि मसालेदार ‘ब्रेड पकोडा’

साहित्य:

  • रताळी
  • साखर
  • केशर
  • वेलची पावडर
  • राजगिरा पीठ
  • तूप
  • पाणी
१० मिनिटांमध्ये बनवा महागड्या हॉटेलमध्ये मिळणारे Lemon Coriander Soup, थंड वातावरणात घ्या पौष्टिक पदार्थ खाण्याचा आनंद

कृती:

  • गुलाबजाम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी घेऊन त्यात साखर आणि केशर काड्या घालून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • उकडलेली रताळी पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर साल काढून हाताने मॅश करून घ्या. मॅश केलेल्या रताळ्यामध्ये राजगिरा पीठ आणि वेलची पावडर घालून पीठ मळून घ्या.
  • चपातीच्या पिठासारखा मऊ गोळा मळून झाल्यानंतर काहीवेळ झाकण मारून पीठ बाजूला ठेवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तयार केलेल्या पीठाचे छोटे गुलाबजाम बनवून कढईमधील गरम तेलात तळण्यासाठी सोडा.
  • गॅस मंद आचेवर ठेवून गुलाबजाम भाजा. यामुळे गुलाबजाम व्यवस्थित भाजले जातील आणि गुलाबजाम काळे होणार नाहीत.
  • भाजलेले गुलाबजाम तयार केलेल्या साखरेच्या पाकात घालून मुरण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले रताळ्याचे मऊ लुसलुशीत गुलाबजाम. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांच खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make sweet potato gulab jamun at home benefits of eating sweet potato

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० मिनिटांमध्ये बनवा महागड्या हॉटेलमध्ये मिळणारे Lemon Coriander Soup, थंड वातावरणात घ्या पौष्टिक पदार्थ खाण्याचा आनंद
1

१० मिनिटांमध्ये बनवा महागड्या हॉटेलमध्ये मिळणारे Lemon Coriander Soup, थंड वातावरणात घ्या पौष्टिक पदार्थ खाण्याचा आनंद

गोड पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी क्रिमी मखाणा खीर, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने
2

गोड पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी क्रिमी मखाणा खीर, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी
3

Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Monsoon Special : पावसाच्या सरीत घरी बनवून खा गरमागरम स्ट्रीट स्टाईल चटपटीत ‘भाजलेला मका’, फार सोपी आहे रेसिपी
4

Monsoon Special : पावसाच्या सरीत घरी बनवून खा गरमागरम स्ट्रीट स्टाईल चटपटीत ‘भाजलेला मका’, फार सोपी आहे रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरी आलेल्या पाहुण्याच्या स्वगतासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम, नोट करुन घ्या रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्याच्या स्वगतासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत तोंडात विरघळणारे रताळ्याचे गुलाबजाम, नोट करुन घ्या रेसिपी

Jul 02, 2026 | 02:51 PM
LSST Camera: Supernova चे स्फोट एकाच वेळी दोनदा दिसणार? आईनस्टाईनच्या ‘त्या’ सिद्धांताचा भारतीय शास्त्रज्ञांसह महाप्रयोग

LSST Camera: Supernova चे स्फोट एकाच वेळी दोनदा दिसणार? आईनस्टाईनच्या ‘त्या’ सिद्धांताचा भारतीय शास्त्रज्ञांसह महाप्रयोग

Jul 02, 2026 | 02:49 PM
Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

Jul 02, 2026 | 02:49 PM
Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा

Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा

Jul 02, 2026 | 02:46 PM
ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

Jul 02, 2026 | 02:45 PM
केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

Jul 02, 2026 | 02:42 PM
Vastu Tips: धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो की हत्तीची मूर्ती; कोणामुळे मिळतो अधिक लाभ

Vastu Tips: धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो की हत्तीची मूर्ती; कोणामुळे मिळतो अधिक लाभ

Jul 02, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा