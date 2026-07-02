गोड पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी क्रिमी मखाणा खीर, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

मखाणा शरीरासाठी सुपरफूड मानला जातो. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा आहारात मखाणाचे सेवन करतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तरुण वयात हाडांच्या वाढलेल्या वेदनांपासून सुटका मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. मखाणामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. बऱ्याचदा सकाळच्या नाश्त्यात अनेकांना काहींना काही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही मखाणा खीर बनवू शकता. सुका मेवा आणि मखाणा शरीराला खूप जास्त पोषण देतात. नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही मखाणापासून वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. चला तर जणूं घेऊया क्रिमी मखाणा खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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