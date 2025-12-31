Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मैदा कशाला यावेळी पार्टीत सामील करा ‘गव्हाचे सामोसे’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीची रेसिपी

Wheat Samosa Recipe : आरोग्य आणि चव यांचा सुंदर संगम म्हणजे गव्हाच्या पिठाचे समोसे. आजच्या पार्टीत एक टेस्टी पण हेल्दी असा स्नॅक्स शोधत असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:20 AM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • गव्हाच्या पिठाचे समोसे मैद्याच्या समोशांपेक्षा हलके, फायबरयुक्त आणि पचनासाठी अधिक चांगले असतात.
  • योग्य मसाले आणि सारणामुळे हे समोसे बाहेरून खुसखुशीत व आतून मऊ-चविष्ट लागतात.
  • कमी तेलात किंवा एअर फ्रायरमध्येही हे हेल्दी समोसे सहज तयार करता येतात.

समोसा म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटतंच. चहा, पावसाळा आणि गरमागरम समोसा यांचं नातं फारच खास आहे. पण पारंपरिक समोसे मैद्यापासून बनवले जात असल्याने ते जड वाटू शकतात आणि रोजच्या आहारासाठी फारसे आरोग्यदायी नसतात. म्हणूनच आजकाल अनेक जण हेल्दी पर्यायांचा विचार करत आहेत. गव्हाच्या पिठाचे समोसे हा त्याचाच एक उत्तम पर्याय आहे.

Winter Special Recipe: हिवाळ्यात घरी बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट पंजाबी स्टाईल ‘आलू पराठे’

गव्हाचं पीठ फायबरयुक्त असल्यामुळे पचनासाठी चांगलं असतं आणि पोट भरल्याची भावना लवकर मिळते. त्यामुळे वजनाची काळजी घेणाऱ्यांसाठीही हे समोसे उत्तम ठरतात. चवीच्या बाबतीतही गव्हाच्या पिठाचे समोसे पारंपरिक समोशांपेक्षा कमी नाहीत. योग्य मसाले, चांगली सारण आणि योग्य तापमानात तळल्यास हे समोसे बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ व चविष्ट लागतात.

घरात आलेले पाहुणे असोत, संध्याकाळचा नाश्ता असो किंवा एखादा खास प्रसंग असल्यास गव्हाच्या पिठाचे समोसे सर्वांनाच खुश करतील. विशेष म्हणजे हे समोसे आपण कमी तेलात किंवा एअर फ्रायरमध्येही बनवू शकतो. चला तर मग पाहूया, घरीच सोप्या पद्धतीने गव्हाच्या पिठाचे हेल्दी आणि स्वादिष्ट समोसे कसे तयार करायचे. सोपी रेसिपी नोट करा.

साहित्य

बाहेरील आवरणासाठी:

  • गव्हाचे पीठ – 2 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • ओवा – ½ टीस्पून
  • तेल/तूप – 3 टेबलस्पून
  • पाणी – मळण्यासाठी
सारणासाठी:
  • उकडलेले बटाटे – 3 ते 4
  • हिरवे वाटाणे – ½ कप
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • जिरे – 1 टीस्पून
  • आलं-हिरवी मिरची पेस्ट – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
31st Party Special : वर्षाचा शेवट करा रंगतदार! बाहेरून कशाला आता तंदूरशिवाय घरीच बनवा ‘स्मोकी तंदुरी चिकन’

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात गव्हाचे पीठ, मीठ, ओवा आणि तेल घालून चांगले मिसळा.
  • थोडेथोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्या आणि झाकून 15–20 मिनिटे ठेवा.
  • दुसऱ्या कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडले की आलं-मिरची पेस्ट घाला.
  • त्यात वाटाणे, बटाटे आणि सर्व कोरडे मसाले घालून चांगले परता. शेवटी कोथिंबीर घालून सारण थंड होऊ द्या.
  • पीठाच्या मध्यम आकाराच्या पोळ्या लाटा, त्या अर्ध्या कापा आणि कोन तयार करा.
  • त्या कोनामध्ये तयार सारण भरा आणि कडा पाण्याने चिकटवून समोसा बंद करा.
  • कढईत मध्यम आचेवर तेल गरम करून समोसे मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
  • गरमागरम गव्हाच्या पिठाचे समोसे हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.
  • अधिक हेल्दी पर्यायासाठी हे समोसे एअर फ्रायरमध्येही शिजवले जाऊ शकतात.
  • हे लक्षात ठेवा की सामोसे हे नेहमी मंद आचेवर तळावे तेव्हाच ते खुसखुशीत बनतात.

Web Title: How to make wheat samosa at home recipe in marathi

Published On: Dec 31, 2025 | 10:20 AM

