मैदा कशाला यावेळी पार्टीत सामील करा ‘गव्हाचे सामोसे’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीची रेसिपी

समोसा म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटतंच. चहा, पावसाळा आणि गरमागरम समोसा यांचं नातं फारच खास आहे. पण पारंपरिक समोसे मैद्यापासून बनवले जात असल्याने ते जड वाटू शकतात आणि रोजच्या आहारासाठी फारसे आरोग्यदायी नसतात. म्हणूनच आजकाल अनेक जण हेल्दी पर्यायांचा विचार करत आहेत. गव्हाच्या पिठाचे समोसे हा त्याचाच एक उत्तम पर्याय आहे.
गव्हाचं पीठ फायबरयुक्त असल्यामुळे पचनासाठी चांगलं असतं आणि पोट भरल्याची भावना लवकर मिळते. त्यामुळे वजनाची काळजी घेणाऱ्यांसाठीही हे समोसे उत्तम ठरतात. चवीच्या बाबतीतही गव्हाच्या पिठाचे समोसे पारंपरिक समोशांपेक्षा कमी नाहीत. योग्य मसाले, चांगली सारण आणि योग्य तापमानात तळल्यास हे समोसे बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ व चविष्ट लागतात.
घरात आलेले पाहुणे असोत, संध्याकाळचा नाश्ता असो किंवा एखादा खास प्रसंग असल्यास गव्हाच्या पिठाचे समोसे सर्वांनाच खुश करतील. विशेष म्हणजे हे समोसे आपण कमी तेलात किंवा एअर फ्रायरमध्येही बनवू शकतो. चला तर मग पाहूया, घरीच सोप्या पद्धतीने गव्हाच्या पिठाचे हेल्दी आणि स्वादिष्ट समोसे कसे तयार करायचे. सोपी रेसिपी नोट करा.
बाहेरील आवरणासाठी:
कृती