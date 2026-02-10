Nitesh Rane : “सलमान खान हा उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा हिंदू,” नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा डिवचले… 

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंवर जोरदार हल्ला केला. त्यांनी असेही म्हटले की, सलमान खान हा उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा हिंदू आहे. त्यांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे धाडसही दाखवले, परंतु उद्धव ठाकरे यांच्यात राहुल गांधींसमोर त्यांच्या वडिलांना “हिंदू हृदय सम्राट” म्हणण्याची हिंमतही नाही.
८ फेब्रुवारी रोजी आरएसएस प्रमुखांनी आरएसएस शताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईत एक संवाद आयोजित केला होता. या संवादात विविध क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींनीही भाग घेतला. याबद्दल राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले होते आणि त्यापैकी काही जण प्रत्यक्षात उपस्थित होते. पण मी मोहनराव भागवतांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की ते तुमच्या प्रेमातून आले नव्हते, तर ते नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या भीतीतून आले होते. कृपया ते तुमच्यासाठी आले आहेत हा गैरसमज दूर करा. नितेश राणे म्हणाले, “मी राज ठाकरेंना फक्त एवढेच विचारेन: जेव्हा मुंब्रा येथील एआयएमआयएम नगरसेवक हिंदीत बोलले की त्यांनी तुम्हाला कसे पराभूत केले, तेव्हा राज ठाकरे कुठे होते? उद्धव ठाकरे कुठे होते?”
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी या कार्यक्रमात धार्मिक धर्मांतर, घुसखोरी आणि कमी जन्मदर हे लोकसंख्या असंतुलनासाठी जबाबदार असलेले तीन प्रमुख घटक म्हणून ओळखले. ते म्हणाले की वैज्ञानिक संशोधन “एका कुटुंबात तीन मुले असणे” असे सूचित करते, जे निवडीचा विषय आहे. भागवतांनी लोकांचे धर्मांतर करण्यासाठी आणि कोणत्याही पंथाची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी बळजबरी, प्रलोभन आणि फसवणुकीचा वापर करण्याचा निषेध केला. ते म्हणाले की ज्यांना त्यांच्या मूळ धर्मात परतायचे आहे त्यांच्यासाठी “घर वापसी” (घरवापसी) हा एकमेव उपाय आहे.
घुसखोरीसंदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर देताना, आरएसएस प्रमुख म्हणाले की, आरएसएस कार्यकर्ते भाषेद्वारे संशयित घुसखोरांना ओळखतात आणि त्यांची तक्रार अधिकाऱ्यांना करतात. लोकसंख्येच्या असंतुलनाबद्दल, आरएसएस प्रमुख म्हणाले, “यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत: पहिले, धार्मिक धर्मांतर. धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी असली तरी, कोणत्याही समुदायाची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणूक करणे पूर्णपणे निषेधार्ह आहे.” भागवत म्हणाले की, ज्यांना त्यांच्या मूळ धर्मात परत यायचे आहे त्यांच्यासाठी आम्ही मार्ग मोकळा करतो आणि अशा लोकांसाठी “घर वापसी” हा एकमेव उपाय आहे.
आरएसएस प्रमुख म्हणाले, “दुसरे कारण म्हणजे घुसखोरी, ज्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे.” ते म्हणाले की, घुसखोरांना ओळखण्याची आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, जी सध्या हळूहळू सुरू आहे परंतु ती वेगवान होईल. भागवत यांनी मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) चा उल्लेख केला, ज्या अंतर्गत काही व्यक्तींना नागरिक नसलेले म्हणून ओळखले गेले आहे आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. “आरएसएस कार्यकर्त्यांनी भाषेद्वारे संशयित घुसखोरांना देखील ओळखले आहे आणि अधिकाऱ्यांना त्यांची तक्रार केली आहे,” भागवत म्हणाले. ते म्हणाले की, मुस्लिमांसह भारतीय नागरिकांना नोकऱ्या दिल्या जातील, परंतु परदेशी नागरिकांना नाही. भागवत म्हणाले की, लोकसंख्या असमतोलाचे तिसरे कारण कमी जन्मदर आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, आरएसएस प्रमुख म्हणाले की, डॉक्टरांनी असा सल्ला दिला आहे की १९ ते २५ वयोगटातील लग्न आणि तीन मुले असणे पालक आणि मुले दोघांनाही निरोगी ठेवण्यास मदत करते, तर मानसशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की तीन मुले ‘मी’ भावनेला तोंड देण्यास आणि दीर्घकाळात स्थिर कौटुंबिक जीवन सुनिश्चित करण्यास मदत करतात.