Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

31st Party Special : वर्षाचा शेवट करा रंगतदार! बाहेरून कशाला आता तंदूरशिवाय घरीच बनवा ‘स्मोकी तंदुरी चिकन’

Tandoori Chicken Recipe : मऊ, स्मोकी आणि मसालेदार असं तंदुरी चिकन नॉन-व्हेज प्रेमींच पहिलं प्रेम. हा पदार्थ अधिकतर बाहेरून ऑर्डर केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरीच एकदम ढाबा स्टाईल चिकन तंदुरी तयार करू शकत

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:43 PM
31st Party Special : वर्षाचा शेवट करा रंगतदार! बाहेरून कशाला आता तंदूरशिवाय घरीच बनवा 'स्मोकी तंदुरी चिकन'

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • तंदुरी चिकन फार सोप्या पद्धतीने घरी तयार करता येते, तेही स्मोकी चवीसह.
  • आजची रेसिपी फॉलो करून तुम्ही 31 डिसेंबरची पार्टी आणखी रंगतदार बनवू शकता.
  • चला याची स्टेप बाय स्टेप रेसिपी नोट करूयात.
तंदुरी चिकन म्हटलं की डोळ्यांसमोर हॉटेलमधला लालसर आणि स्मोकी चव असलेला चिकनचा तुकडा उभा राहतो. अनेकांना वाटतं की तंदुरी चिकन बनवण्यासाठी खास तंदूरच लागतो, पण प्रत्यक्षात तसे नाही. योग्य मसाले, योग्य मॅरिनेशन आणि थोडीशी स्मार्ट पद्धत वापरली तर तंदूरशिवायही घरी अगदी हॉटेलसारखं तंदुरी चिकन तयार करता येतं.

Winter Special Recipe: हिवाळ्यात घरी बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट पंजाबी स्टाईल ‘आलू पराठे’

घरच्या घरी तंदुरी चिकन बनवण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे स्वच्छता, दर्जेदार साहित्य आणि आपल्या आवडीनुसार मसाले घालण्याची मुभा. बाहेर मिळणाऱ्या तंदुरी चिकनमध्ये जास्त रंग किंवा तेल असण्याची भीती असते, पण घरच्या रेसिपीमध्ये आपण हेल्दी आणि चविष्ट असा पर्याय सहज तयार करू शकतो. ओव्हन, तवा किंवा कुकरचा वापर करून हे चिकन तयार करता येतं. पार्टी, वीकेंड स्पेशल जेवण किंवा पाहुण्यांसाठी हा पदार्थ एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग, तंदूर नसतानाही घरीच चिकन तंदुरी का बनवायचं याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • चिकन (लेग पीस/थाय पीस) – 500 ग्रॅम
  • दही – 1 कप (घट्ट)
  • आलं-लसूण पेस्ट – 2 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 2 टीस्पून
  • काश्मिरी लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – 1 टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 2 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – 3–4 टेबलस्पून
  • चाट मसाला – थोडासा (सर्व्हिंगसाठी)
चिकन मटण खायला अजिबात आवडत नाही? मग घरच्या घरी झटपट बनवा मशरूम फ्राईड राईस, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुऊन त्यावर सुरीने खोल चिरा द्या. यामुळे मॅरिनेशन आतपर्यंत मुरते आणि चिकन मऊ होतं.
  • एका मोठ्या भांड्यात दही, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, काश्मिरी तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला, लिंबाचा रस, मीठ आणि तेल घालून छान मिक्स करा. या मिश्रणात चिकन घालून प्रत्येक तुकड्याला मसाला नीट लावा.
  • चिकन झाकून किमान 4 ते 6 तास (जास्त चव हवी असेल तर रात्रभर) फ्रिजमध्ये ठेवा.
  • जाड तवा गरम करा आणि थोडं तेल घाला. मॅरिनेट केलेले चिकन तव्यावर ठेवा. मध्यम आचेवर झाकण ठेवून चिकन शिजवा.
  • दर 5–7 मिनिटांनी चिकन पलटत राहा. चिकन पूर्ण शिजेपर्यंत आणि दोन्ही बाजूंनी छान भाजल्यासारखं होईपर्यंत शिजवा.
  • चिकन शिजल्यानंतर तव्याच्या मधोमध एक लहान वाटी ठेवा. त्यात जळता कोळसा ठेवा आणि त्यावर थोडंसं
  • तूप टाका. लगेच झाकण ठेवा आणि 2–3 मिनिटं ठेवा. यामुळे तंदुरी चिकनला तंदूरसारखा धुरकट स्वाद मिळतो.
  • तंदुरी चिकनवर थोडासा चाट मसाला शिंपडा. कांदा, लिंबाचे काप आणि हिरव्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा. हे तंदुरी चिकन स्टार्टर म्हणून किंवा रोटी-नानसोबतही छान लागतं.

Web Title: Know how to make tandoori chicken at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी
1

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी
2

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
3

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक
4

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM