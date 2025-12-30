31st Party Special : वर्षाचा शेवट करा रंगतदार! बाहेरून कशाला आता तंदूरशिवाय घरीच बनवा ‘स्मोकी तंदुरी चिकन’

Winter Special Recipe: हिवाळ्यात घरी बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट पंजाबी स्टाईल ‘आलू पराठे’
घरच्या घरी तंदुरी चिकन बनवण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे स्वच्छता, दर्जेदार साहित्य आणि आपल्या आवडीनुसार मसाले घालण्याची मुभा. बाहेर मिळणाऱ्या तंदुरी चिकनमध्ये जास्त रंग किंवा तेल असण्याची भीती असते, पण घरच्या रेसिपीमध्ये आपण हेल्दी आणि चविष्ट असा पर्याय सहज तयार करू शकतो. ओव्हन, तवा किंवा कुकरचा वापर करून हे चिकन तयार करता येतं. पार्टी, वीकेंड स्पेशल जेवण किंवा पाहुण्यांसाठी हा पदार्थ एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग, तंदूर नसतानाही घरीच चिकन तंदुरी का बनवायचं याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य:
कृती: