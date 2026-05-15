Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Rice Water तांदळाचे पाणी त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जाते. कारण, राइस वॉटरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे केमिकल वापरले जात नाही. तसेच तुम्ही राइस वॉटरचे आइस क्युब बनवून वापरु शकता.
राइस वॉटरमध्ये अमिनो अॅसिड, व्हिटॅमिन्स, अँटी-इन्फ्लेमेन्टरी गुणधर्म आणि स्टार्च सारखे पोषक घटक असतात. जे त्वचेला उजळण्यास मदत करतात. तसेच, पिंपल्स कमी करण्यास आणि त्वचेवरील सनबर्न कमी करण्यास मदत करतात. फक्त त्वचा नाही तर केसांसाठी देखील तांदळाचे पाणी फायदेशीर मानले जाते. यामुळे केस सॉफ्ट अन् सिल्की होतात.
राइस वॉटरचे आइस क्युब बनवणे खूप सोपे आहे. सर्वप्रथम, एक कप तांदूळ घ्या आणि ते स्वच्छ धुवा. त्यानंतर, तांदूळ ३० मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा. यानंतर भिजवलेले तांदूळ गॅसवर ठेवून २५ मिनिटे उकळवा.भात पूर्णपणे शिजल्यावर, पाणी गाळून वेगळे करा. पाणी थंड झाल्यावर, ते एका बर्फाच्या ट्रेमध्ये ओता आणि फ्रीझरमध्ये ठेवा. काही वेळातच राइस वॉटरचे आइस क्युब तयार होतील.
सकाळी उठल्यावर चेहऱ्यावर राइस वॉटरचा एक आइस क्युब घ्या. हा क्युब संपूर्ण चेहऱ्यावर हळुवारपणे फिरवा आणि मसाज करा. हा क्युब चेहऱ्यावर विशेषतः टी-झोनवर म्हणजेच नाक आणि कपाळावर व्यवस्थित लावा. २ ते ३ मिनिटे मसाज केल्यानंतर, चेहरा तसाच राहू द्या जेणेकरून त्वचा ते पूर्णपणे शोषून घेईल. त्यानंतर, मॉइश्चरायझर लावा. आठवड्यातून २ ते ३ वेळा याच पद्धतीने हे राइस वॉटर क्युब लावा. काही दिवसांतच तुम्हाला तुमच्या त्वचेमध्ये फरक जाणवेल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
