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Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Updated On: Jun 11, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

Diabetes Control Habits: मधुमेह हा केवळ रक्तातील साखरेचा आजार नसून तो हृदय, किडनी आणि डोळ्यांसह शरीराच्या अनेक अवयवांवर परिणाम करू शकतो. परंतु, काही सोप्या आणि नियमित सवयी अंगीकारल्यास ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवता येते.

Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात
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विस्तार
  • डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय?
  • रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान
  • ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात
भारतासह जगभरात मधुमेहाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. ही केवळ रक्तातील साखरेची समस्या नसून हृदय, किडनी, डोळे आणि मज्जासंस्थेवरही परिणाम करणारा दीर्घकालीन आजार आहे. त्यामुळे केवळ औषधे घेणे पुरेसे नसून जीवनशैलीत योग्य बदल करणेही अत्यंत आवश्यक ठरते. तज्ज्ञांच्या मते, काही साध्या पण प्रभावी सवयी अंगीकारल्यास ब्लड शुगर नियंत्रणात राहू शकते आणि भविष्यातील गंभीर आरोग्याच्या समस्या टाळता येऊ शकतात. डायबिटीज नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, जाणून घ्या.

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संतुलित आहार घ्या

मधुमेह व्यवस्थापनात आहाराची भूमिका सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. संपूर्ण धान्ये, हिरव्या भाज्या, प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. प्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि जंक फूड टाळणे गरजेचे आहे. योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी जेवण घेतल्यास रक्तातील साखरेतील चढ-उतार कमी होतात.

नियमित व्यायाम करा

दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, सायकलिंग, योगा किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्याने शरीरातील इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढते. व्यायामामुळे अतिरिक्त ग्लुकोजचा वापर होतो आणि ब्लड शुगर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

नियमित ब्लड शुगर टेस्ट करा

ब्लड शुगरचे नियमित निरीक्षण केल्याने शरीराची स्थिती समजते आणि उपचारांमध्ये आवश्यक बदल करणे सोपे जाते. वेळोवेळी तपासणी केल्याने संभाव्य धोके ओळखून त्यावर योग्य वेळी उपाय करता येतात.

पुरेशी झोप आणि तणाव नियंत्रण

अपुरी झोप आणि सततचा तणाव यामुळे इन्सुलिन प्रतिकार वाढू शकतो. दररोज ७ ते ८ तासांची चांगली झोप आणि ध्यान, प्राणायाम यांसारख्या तणावमुक्तीच्या उपायांचा अवलंब केल्यास मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होते.

औषधे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन

डॉक्टरांनी दिलेली औषधे वेळेवर घेणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. औषधे चुकवणे किंवा स्वतःहून उपचारांमध्ये बदल करणे धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच उपचार सुरू ठेवावेत.

मधुमेह हा आजार बरा होणार नसला तरी योग्य आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, तणाव नियंत्रण आणि वेळेवर उपचार यांच्या मदतीने तो नियंत्रणात ठेवता येतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Diabetes control tips daily habits blood sugar management

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Published On: Jun 11, 2026 | 07:07 PM

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