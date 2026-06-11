Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

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मधुमेह व्यवस्थापनात आहाराची भूमिका सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. संपूर्ण धान्ये, हिरव्या भाज्या, प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. प्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि जंक फूड टाळणे गरजेचे आहे. योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी जेवण घेतल्यास रक्तातील साखरेतील चढ-उतार कमी होतात.
दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, सायकलिंग, योगा किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्याने शरीरातील इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढते. व्यायामामुळे अतिरिक्त ग्लुकोजचा वापर होतो आणि ब्लड शुगर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
ब्लड शुगरचे नियमित निरीक्षण केल्याने शरीराची स्थिती समजते आणि उपचारांमध्ये आवश्यक बदल करणे सोपे जाते. वेळोवेळी तपासणी केल्याने संभाव्य धोके ओळखून त्यावर योग्य वेळी उपाय करता येतात.
अपुरी झोप आणि सततचा तणाव यामुळे इन्सुलिन प्रतिकार वाढू शकतो. दररोज ७ ते ८ तासांची चांगली झोप आणि ध्यान, प्राणायाम यांसारख्या तणावमुक्तीच्या उपायांचा अवलंब केल्यास मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होते.
डॉक्टरांनी दिलेली औषधे वेळेवर घेणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. औषधे चुकवणे किंवा स्वतःहून उपचारांमध्ये बदल करणे धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच उपचार सुरू ठेवावेत.
मधुमेह हा आजार बरा होणार नसला तरी योग्य आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, तणाव नियंत्रण आणि वेळेवर उपचार यांच्या मदतीने तो नियंत्रणात ठेवता येतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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