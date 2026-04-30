  • Do Not Include These Foods At All In Meals During Hot Summers Otherwise Severe Digestion And Stomach Problems Will Occur

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात जेवणात अजिबात करू नका ‘या’ पदार्थांचा समावेश, अन्यथा उद्भवतील पचन आणि पोटाच्या गंभीर समस्या

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णता वाढल्यामुळे अंगाची खूप जास्त काहिली होते. त्यामुळे या दिवसांमध्ये सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास शरीराला फायदे होतील.

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:09 PM
उन्हाळ्यात कोणते पदार्थ खाऊ नये?
उन्हाळ्यात शरीराची काळजी कशी घ्यावी?
निरोगी राहण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत?

राज्यासह संपूर्ण देशभरात तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हवामानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. तापमान वाढल्यानंतर शरीरावर त्याचे परिणाम थेट दिसू लागतात. वाढत्या तापमानाचा परिणाम पचनक्रियेवर लगेच होतो. हळूहळू शरीराची पचनक्रिया मंदावते आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. या दिवसांमध्ये आहारात तिखट किंवा अतितेलकट पदार्थांचा समावेश केल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. या दिवसांमध्ये खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. बऱ्याचदा भूक लागल्यानंतर विकतचा वडापाव, भेळ, पाणीपुरी इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात. सतत तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटी वाढते आणि अपचनाचा त्रास वाढून आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आहारात या पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नका.(फोटो सौजन्य – istock)

तळलेले – भाजलेले पदार्थ:

दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणात अनेकांना तळलेले किंवा भाजलेले पदार्थ खाण्याची जास्त सवय असते. समोसे, कचोरी, वडे, भजी खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त सवय असते. हे पदार्थ पचनासाठी अतिशय जड असतात. खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन न झाल्यामुळे उलट्या दिशेने वर येतात आणि घशात किंवा अन्ननलिकेमध्ये चिकटतात. ज्यामुळे वारंवार उलट्या, मळमळ किंवा पित्ताचा खूप जास्त त्रास होतो. त्यामुळे आहारात सहज पचन होणाऱ्या हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. उकडलेल्या भाज्या, ताजी फळे, कडधान्य इत्यादी पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते.

लाल मांस:

लाल मांस शरीरासाठी अतिशय घातक आहे. यामध्ये प्रोटीन आणि फॅटचे प्रमाण खूप जास्त असते, जे पचनासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. लाल मांस पचन करण्यासाठी शरीराला जास्तीची ऊर्जा खर्च करावी लागते. ज्याच्या परिणामामुळे पोटावर तणाव येतो. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मटण आणि लाल मांस खाणे टाळावे. अन्यथा पोटात जडपणा किंवा सुस्ती आल्यासारखे वाटू शकते.

अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन:

दैनंदिन जेवणात काहींना खूप जास्त तिखट किंवा मसालेदार पदार्थ खाण्याची सवय असते. पण उन्हाळ्यात वारंवार मसालेदार तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटात जळजळ, ऍसिडिटी किंवा अपचनाच्या समस्या वाढू शकतात. वारंवार कोणतेही पदार्थ खाल्ल्यानंतर अपचन होत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे. कारण पोटासंबंधित आजारांची लागण झाल्यानंतर अपचनाच्या समस्या उद्भवतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आहारात धणे, हळद आणि जिऱ्याचे सेवन जास्त करावे.

जंक फूड आणि प्रोसेस्ड फूड:

धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. कामाच्या धावपळीमुळे आहारात कायमच जंक फूड आणि प्रोसेस्ड फूड खाल्ले जाते. हे पदार्थ लहान मुलांनासुद्धा खूप जास्त आवडतात. पण जंक फूड आणि प्रोसेस्ड फूडमध्ये जास्तीचे मीठ आणि तेल असते, ज्याच्या थेट परिणाम किडनी आणि लिव्हरच्या आरोग्यावर होतो. वारंवार विकतचे जंक फूड खाल्ल्यामुळे शरीरात विषारी घटक वाढू लागतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: उन्हाळ्यात कोणते पदार्थ खाणे टाळावे?

    Ans: तिखट, तेलकट, फास्ट फूड, जास्त मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ टाळावेत.

  • Que: उन्हाळ्यात तिखट पदार्थ का टाळावेत?

    Ans: तिखट पदार्थ शरीरातील उष्णता वाढवतात, ज्यामुळे पचनाचे त्रास होऊ शकतात.

  • Que: उन्हाळ्यात पचन बिघडण्याची कारणे कोणती?

    Ans: उष्ण हवामान, पाण्याची कमतरता, चुकीचा आहार आणि अनियमित जेवण या कारणांमुळे पचन बिघडते.

Published On: Apr 30, 2026 | 01:09 PM

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

