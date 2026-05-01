Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Despite The Freezing Cold The Dangerous Mountain Pass Why Do Shiva Devotees Still Undertake The Pilgrimage To Kailash Mansarovar

जय भोलेनाथ; गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता, तरीही का करतात शिवभक्त कैलास मानसरोवराची यात्रा करतात ?

गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता असला तरी भाविक मोठ्या श्रद्धेनेे या ठिकाणी दर्शनाला येतात. यामागे फक्त श्रद्धाच नाही तर अध्यात्निक कारण देखील आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 07:29 PM
kailas parvaat

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता,
  • तरीही का करतात शिवभक्त कैलास मानसरोवराची यात्रा करतात ?
Kailash manasarovar yatra Importance: चारधाम यात्रा असो की बारा ज्योतीर्लिंग शिवभक्त मोठ्या भक्तीभावाने तीर्थस्थानाला येतात. हिमालयात आणि उत्तरेच्या अनेक राज्यात महादेव म्हणजे भोलेनाथांच्या तीर्थस्थानं आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक शिवभक्त हे काशी, चाारधाम आणि मानसरोवरच्या यात्रेला जातात. पण याला अध्यात्मिक बाजू देखील तितकीच आहे. ऋतूबदलानंतर कैलास आणि मानसरोवरच्या यात्रा सुरु करण्यात येतात. गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता असला तरी भाविक मोठ्या श्रद्धेनेे या ठिकाणी दर्शनाला येतात. यामागे फक्त श्रद्धाच नाही तर अध्यात्निक कारण देखील आहे.कैलास मानसरोवर यात्रेला प्रचंड धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. यंदा 30 एप्रिल रोजी ही यात्रा सुरु करण्यात आली आहे.

या पवित्र यात्रेला हिंदू धर्मात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मान्यता अशी आहे की कैलास पर्वत हे भगवान शिव यांचे निवासस्थान आहे, तर मानसरोवर सरोवर हे ब्रह्मदेवांच्या हृदयातून  निर्माण झालेलं पवित्र जलाशय आहे.कैलास-मानसरोवर यात्रा ही अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक असते. उंच पर्वतरांगांमधून, कमी ऑक्सिजनमध्ये आणि थंड वातावरणात प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे ही यात्रा म्हणजे केवळ शारीरिक नव्हे, तर मानसिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचा कस लागतो. अनेक भक्तांसाठी हा प्रवास एक प्रकारची तपश्चर्या असते, ज्यातून आत्मशुद्धी आणि मानसिक शांतता मिळते.

 Astro tips: अंगठ्याच्या शेजारी दुसरे बोट लांब असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

या यात्रेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कैलास पर्वताची परिक्रमा. सुमारे 52 किमीची ही परिक्रमा पूर्ण केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग खुला होतो, अशी श्रद्धा आहे. तसेच मानसरोवर सरोवरात स्नान केल्याने मन, शरीर आणि आत्मा शुद्ध होतात, असा विश्वास आहे.एकंदरीत, कैलास-मानसरोवर यात्रा म्हणजे श्रद्धा, संयम आणि आत्मिक समाधानाचा अद्वितीय अनुभव. ही यात्रा प्रत्येक भक्तासाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारी आणि जीवनाचा दृष्टिकोन बदलणारी ठरते.

मानसरोवर सरोवराबाबतही अनेक गूढ गोष्टी सांगितल्या जातात. असे मानले जाते की या सरोवराचं पाणी कधीही पूर्णपणे स्थिर राहत नाही आणि त्याच्या लाटा एक विशिष्ट लयीत हालचाल करतात. काही यात्रेकरूंना इथे ध्यान करताना विलक्षण शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा जाणवते, असं भाविक मोठ्या श्रद्धेने  सांगतात.

Adhik Maas: अधिक मास म्हणजे नेमकं काय? या दिवसात दान करण्याचे महत्त्व जाणून घ्या

Web Title: Despite the freezing cold the dangerous mountain pass why do shiva devotees still undertake the pilgrimage to kailash mansarovar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 07:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य
1

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र
2

Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र

Aai Tuljabhavani Marathi Serial : आई तुळजाभवानीचा अलौकिक विवाह सोहळा ; अनोख्या केळवणाची उत्सुकता शिगेला
3

Aai Tuljabhavani Marathi Serial : आई तुळजाभवानीचा अलौकिक विवाह सोहळा ; अनोख्या केळवणाची उत्सुकता शिगेला

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी
4

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM