जय भोलेनाथ; गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता, तरीही का करतात शिवभक्त कैलास मानसरोवराची यात्रा करतात ?

तरीही का करतात शिवभक्त कैलास मानसरोवराची यात्रा करतात ?
Kailash manasarovar yatra Importance: चारधाम यात्रा असो की बारा ज्योतीर्लिंग शिवभक्त मोठ्या भक्तीभावाने तीर्थस्थानाला येतात. हिमालयात आणि उत्तरेच्या अनेक राज्यात महादेव म्हणजे भोलेनाथांच्या तीर्थस्थानं आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक शिवभक्त हे काशी, चाारधाम आणि मानसरोवरच्या यात्रेला जातात. पण याला अध्यात्मिक बाजू देखील तितकीच आहे. ऋतूबदलानंतर कैलास आणि मानसरोवरच्या यात्रा सुरु करण्यात येतात. गोठवणारी थंडी, डोंगरदऱ्यातला जीवघेणा रस्ता असला तरी भाविक मोठ्या श्रद्धेनेे या ठिकाणी दर्शनाला येतात. यामागे फक्त श्रद्धाच नाही तर अध्यात्निक कारण देखील आहे.कैलास मानसरोवर यात्रेला प्रचंड धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. यंदा 30 एप्रिल रोजी ही यात्रा सुरु करण्यात आली आहे.
या पवित्र यात्रेला हिंदू धर्मात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मान्यता अशी आहे की कैलास पर्वत हे भगवान शिव यांचे निवासस्थान आहे, तर मानसरोवर सरोवर हे ब्रह्मदेवांच्या हृदयातून निर्माण झालेलं पवित्र जलाशय आहे.कैलास-मानसरोवर यात्रा ही अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक असते. उंच पर्वतरांगांमधून, कमी ऑक्सिजनमध्ये आणि थंड वातावरणात प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे ही यात्रा म्हणजे केवळ शारीरिक नव्हे, तर मानसिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचा कस लागतो. अनेक भक्तांसाठी हा प्रवास एक प्रकारची तपश्चर्या असते, ज्यातून आत्मशुद्धी आणि मानसिक शांतता मिळते.
या यात्रेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कैलास पर्वताची परिक्रमा. सुमारे 52 किमीची ही परिक्रमा पूर्ण केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग खुला होतो, अशी श्रद्धा आहे. तसेच मानसरोवर सरोवरात स्नान केल्याने मन, शरीर आणि आत्मा शुद्ध होतात, असा विश्वास आहे.एकंदरीत, कैलास-मानसरोवर यात्रा म्हणजे श्रद्धा, संयम आणि आत्मिक समाधानाचा अद्वितीय अनुभव. ही यात्रा प्रत्येक भक्तासाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारी आणि जीवनाचा दृष्टिकोन बदलणारी ठरते.
मानसरोवर सरोवराबाबतही अनेक गूढ गोष्टी सांगितल्या जातात. असे मानले जाते की या सरोवराचं पाणी कधीही पूर्णपणे स्थिर राहत नाही आणि त्याच्या लाटा एक विशिष्ट लयीत हालचाल करतात. काही यात्रेकरूंना इथे ध्यान करताना विलक्षण शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा जाणवते, असं भाविक मोठ्या श्रद्धेने सांगतात.