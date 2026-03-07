जेवणात तोंडी लावण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी, पदार्थ पाहतच सुटेल तोंडाला पाणी

होळी झाल्यानंतर उन्हाळा ऋतूला सुरुवात होते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे आंबे आणि कैऱ्या उपलब्ध असतात. आंबट गोड चवीची कैरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारच्या वेळी अतिशय कडक ऊन पडते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. वातावरणात उष्णता वाढल्यामुळे कायमच थंड पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. तसेच जेवणात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ जेवणात तोंडी लावण्यासाठी बनवला जातो. जेवणाच्या जर तुमच्या आवडीची भाजी नसेल तर तुम्ही कैरी कांद्याची चटणी १० मिनिटांमध्ये बनवू शकता. आंबटगोड चवीच्या कैरीपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. लहान मुलं कैरी पाहून खूप जास्त खुश होतात. चला तर जाणून घेऊया कैरी कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय