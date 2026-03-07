Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी, पदार्थ पाहतच सुटेल तोंडाला पाणी

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कैरी कांद्याची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चटकदार कैरीची चटणी भाकरी किंवा इतर कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:29 AM
होळी झाल्यानंतर उन्हाळा ऋतूला सुरुवात होते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे आंबे आणि कैऱ्या उपलब्ध असतात. आंबट गोड चवीची कैरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारच्या वेळी अतिशय कडक ऊन पडते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. वातावरणात उष्णता वाढल्यामुळे कायमच थंड पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. तसेच जेवणात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ जेवणात तोंडी लावण्यासाठी बनवला जातो. जेवणाच्या जर तुमच्या आवडीची भाजी नसेल तर तुम्ही कैरी कांद्याची चटणी १० मिनिटांमध्ये बनवू शकता. आंबटगोड चवीच्या कैरीपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. लहान मुलं कैरी पाहून खूप जास्त खुश होतात. चला तर जाणून घेऊया कैरी कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

साहित्य:

  • कांदा
  • लाल तिखट
  • कैरी
  • हळद
  • लसूण
  • डाळीव
  • तेल
  • मोहरी
  • हिंग
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

कृती:

  • कैरी कांद्याची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कैरी स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करून घ्या. त्याप्रमाणे कांदा सुद्धा बारीक चिरा.
  • खलबत्यामध्ये कैरीचे बारीक तुकडे, तिखट, मीठ आणि हळद घालून बारीक कुटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या घालून बारीक कुटून घ्या. चटणी जाडसर ठेवल्यास चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • तयार केलेली चटणी वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम तेलात मोहरी, हिंग आणि थोडीशी साखर घालून फोडणी भाजा आणि तयार केलेल्या चटणीमध्ये टाकून व्यवस्थत मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कैरी कांद्याची चटणी.

