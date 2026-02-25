रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर थंडगार पेयांचे आवर्जून सेवन केले जाते. ताक, दही, आईस्क्रीम, कोल्ड्रींक इत्यादी अनेक पेय आवडीने प्यायले जातात. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये ताक आवडीने प्यायले जाते. ताक प्यायल्यामुळे शरीरात उष्णता कायम टिकून राहते आणि शरीर थंड राहते. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते, यामुळे डिहायड्रेशन होण्याची जास्त शक्यता असते. शरीरातील पाणी कमी झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा वाढतो आणि आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्यावे. पाण्यासोबतच दुपारच्या जेवणानंतर एक ग्लास ताक प्यावे. ताक प्यायल्यामुळे आतड्यांमधील विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि शरीर स्वच्छ होते. ताक पिण्याची इच्छा झाल्यानंतर ते कायमच विकत आणून प्यायले जाते. पण सतत विकतचे शिळे झालेले ताक पिण्याऐवजी घरी बनवलेले फ्रेश ताक प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यात मसाला ताक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – pinterest)
