Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Make Chilled Masala Buttermilk In A Mixer In 5 Minutes Summer Special Drink

रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

ताक बनवण्यासाठी कायमच रवीचा वापर करावा लागतो. पण त्याऐवजी मिक्सरच्या भांड्यात तुम्ही मसाला ताक बनवू शकता. मसाला ताक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:30 AM
५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर थंडगार पेयांचे आवर्जून सेवन केले जाते. ताक, दही, आईस्क्रीम, कोल्ड्रींक इत्यादी अनेक पेय आवडीने प्यायले जातात. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये ताक आवडीने प्यायले जाते. ताक प्यायल्यामुळे शरीरात उष्णता कायम टिकून राहते आणि शरीर थंड राहते. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते, यामुळे डिहायड्रेशन होण्याची जास्त शक्यता असते. शरीरातील पाणी कमी झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा वाढतो आणि आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्यावे. पाण्यासोबतच दुपारच्या जेवणानंतर एक ग्लास ताक प्यावे. ताक प्यायल्यामुळे आतड्यांमधील विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि शरीर स्वच्छ होते. ताक पिण्याची इच्छा झाल्यानंतर ते कायमच विकत आणून प्यायले जाते. पण सतत विकतचे शिळे झालेले ताक पिण्याऐवजी घरी बनवलेले फ्रेश ताक प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यात मसाला ताक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – pinterest)

बाहेरून खुसखुशीत, आतून मऊ आणि चवदार… तुम्ही कधी ‘एग चॉप’ खाल्लं आहे का? स्टार्टर्ससाठी परफेक्ट रेसिपी

साहित्य:

  • दही
  • कोथिंबीर
  • पुदिन्याची पाने
  • हिरवी मिरची
  • आलं
  • काळे मीठ
  • थंड पाणी
  • साखर
  • बर्फाचे तुकडे
Ramdan 2026 : इफ्तारची मेजवानी करा गोड, घर बनवा टेस्टी ‘अरेबियन पुडिंग’, पाहूनच तोंडात येईल पाणी

कृती:

  • थंडगार मसाला ताक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात दही घ्या. त्यानंतर त्यात कोथिंबीर, पुदीन्याची पाने, हिरवी मिरची, आलं, काळं मीठ आणि पाणी घालून साहित्य व्यवस्थित वाटून घ्या.
  • तयार केलेले ताक मोठ्या टोपात काढून घ्या. त्यानंतर त्यात बर्फाचे तुकडे आणि चवीनुसार साखर घालून चमच्याने मिक्स करा.
  • दोन ग्लास घेऊन ताक व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर त्यात चवीसाठी जिऱ्याची पावडर घाला आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून ताक पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • ताक कायमच दुपारच्या जेवणानंतर प्यावे. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होतात आणि शरीराला फायदे होतात.
  • ताकातील प्रोबायोटिक्स पचनसंस्था मजबूत करतात आणि पचनाच्या समस्या उद्भवत नाहीत. ताक प्यायल्यामुळे आतड्यांमध्ये
  • जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि शरीर स्वच्छ होते.

Web Title: Make chilled masala buttermilk in a mixer in 5 minutes summer special drink

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विकतचा कशाला? अस्सल गावराण चवीचा झणझणीत ‘कांदा-लसूण मसाला’ आता बनवा घरीच, नोट करा रेसिपी
1

विकतचा कशाला? अस्सल गावराण चवीचा झणझणीत ‘कांदा-लसूण मसाला’ आता बनवा घरीच, नोट करा रेसिपी

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष
2

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पौष्टिक छोले चण्यांचे सॅलड, लहान मुलं खातील आवडीने
3

दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पौष्टिक छोले चण्यांचे सॅलड, लहान मुलं खातील आवडीने

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी
4

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

Feb 25, 2026 | 10:30 AM
Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ

Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ

Feb 25, 2026 | 10:20 AM
Maharashtra River Interlinking: विदर्भाची तहान भागणार! राज्य सरकारची वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड’ला मान्यता

Maharashtra River Interlinking: विदर्भाची तहान भागणार! राज्य सरकारची वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड’ला मान्यता

Feb 25, 2026 | 10:13 AM
Meta ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! एप्रिल 2026 पासून बंद होणार ‘ही’ वेबसाईट, काय आहे कंपनीचा नवीन प्लॅन?

Meta ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! एप्रिल 2026 पासून बंद होणार ‘ही’ वेबसाईट, काय आहे कंपनीचा नवीन प्लॅन?

Feb 25, 2026 | 10:07 AM
The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

Feb 25, 2026 | 10:05 AM
109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

Feb 25, 2026 | 10:00 AM
Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

Feb 25, 2026 | 09:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM