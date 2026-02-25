Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

उत्तर प्रदेश मधील हकीकत नगर कॉलनीत विवाहास नकार दिल्याने तरुणीने स्कार्फने गळफास घेतल्याची घटना. सदर बाजार पोलीस स्टेशन पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:54 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रियकराशी विवाहास नकार
  • खोलीत स्कार्फने गळफास
  • दरवाजा तोडून मृतदेह खाली उतरवला
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकराने लग्नाला नकार दिल्याने एका तरुणींने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
ही घटना सदर बाजार पोलीस स्टेशन परिसरातील हकीकत नगर कॉलनी येथे घडली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय प्रकरण नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचे नाव पारुल उर्फ टीना असे आहे. पारुलचे एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. तिला त्याच्याशीच लग्न करायचे होते. मात्र त्याने लग्नाला नकार दिला. यामुळे पारुल खूप दुखावली आणि तिने स्कार्फने गळफास घेत जीवन संपवलं. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

जिथे काम करत होती त्याच घरात…

पारुल ही संगीताच्या घरी १० महिन्यांपासून घरकाम करत होती. ती संगीताच्याच घरी राहू लागली होती. रविवारी ती खोलीतून बाहेरच पडली नाही, तेव्हा खिडकीतून पाहिल्यावर तिचा मृतदेह फासावर लाटलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. या घटनेनंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली, पोलिसांनी बंद दरवाजा तोडून मृतदेह खाली आणला.

पोलीस तपास सुरु

यावेळी घटनास्थळी पोलिसांसह आणि फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले होते. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाचा तपास करून पुरावे गोळा केले. प्राथमिक पोलीस तपासातून हे प्रेमप्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात कुटुंबाने कोणतीही लेखी तक्रार दिली नसून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या भावानेच आपल्या विवाहित बहिणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्याने हत्या केल्यांनतर बहिणीच्या अपहरणाची खोटी गोष्ट रचून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने परिसरात संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्याने हत्या का केली? याचे कारण ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल.

हत्ये मागचं कारण काय?

‘बहीण घरातील किरकोळ गोष्टींवरून वाद घालायची आणि वडील तिचेच ऐकायचे. तिच्याच सांगण्यावरून वडिलांनी मला आठवड्यापूर्वी घराबाहेर काढले होते,’ असं कारण अजयने सांगितलं.

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय सांगितले जाते?

    Ans: प्रियकराने विवाहास नकार दिल्याने निर्माण झालेला तणाव.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दरवाजा तोडून मृतदेह खाली उतरवला, शवविच्छेदनासाठी पाठवला व तपास सुरू केला.

  • Que: कुटुंबाची भूमिका काय?

    Ans: अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार दिलेली नाही.

Published On: Feb 25, 2026 | 09:54 AM

