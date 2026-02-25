Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

काय प्रकरण नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचे नाव पारुल उर्फ टीना असे आहे. पारुलचे एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. तिला त्याच्याशीच लग्न करायचे होते. मात्र त्याने लग्नाला नकार दिला. यामुळे पारुल खूप दुखावली आणि तिने स्कार्फने गळफास घेत जीवन संपवलं. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
जिथे काम करत होती त्याच घरात…
पारुल ही संगीताच्या घरी १० महिन्यांपासून घरकाम करत होती. ती संगीताच्याच घरी राहू लागली होती. रविवारी ती खोलीतून बाहेरच पडली नाही, तेव्हा खिडकीतून पाहिल्यावर तिचा मृतदेह फासावर लाटलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. या घटनेनंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली, पोलिसांनी बंद दरवाजा तोडून मृतदेह खाली आणला.
पोलीस तपास सुरु
यावेळी घटनास्थळी पोलिसांसह आणि फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले होते. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाचा तपास करून पुरावे गोळा केले. प्राथमिक पोलीस तपासातून हे प्रेमप्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात कुटुंबाने कोणतीही लेखी तक्रार दिली नसून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
Ans: प्रियकराने विवाहास नकार दिल्याने निर्माण झालेला तणाव.
Ans: दरवाजा तोडून मृतदेह खाली उतरवला, शवविच्छेदनासाठी पाठवला व तपास सुरू केला.
Ans: अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार दिलेली नाही.