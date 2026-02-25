Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Meta ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! एप्रिल 2026 पासून बंद होणार ‘ही’ वेबसाईट, काय आहे कंपनीचा नवीन प्लॅन?

Facebook Messenger: मेटाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा परिणाम हजारो मेसेंजर यूजर्सवर होणार आहे. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयावर यूजर्सनी नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. हा निर्णय नक्की काय आहे, जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:07 AM
  • एप्रिल 2026 नंतर यूजर्स messenger.com द्वारे चॅटिंग करू शकणार नाहीत
  • पिनद्वारे बॅकअप घेतला जाऊ शकतो
  • यापूर्वी कंपनीने विंडोज आणि मॅकसाठी जारी करण्यात आलेले वेगळे मेसेंजर डेस्कटॉप अ‍ॅप्स देखील बंद केले
टेक कंपनी मेटाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि कंपनीच्या या निर्णयामुळे सर्वच सोशल मीडिया यूजर्सना मोठा झटका लागला आहे. मेटाने घोषणा केली आहे की, मेसेंजरची स्वतंत्र वेबसाईट लवकरच बंद होणार आहे. एप्रिल 2026 नंतर यूजर्स messenger.com द्वारे चॅटिंग करू शकणार नाहीत. कंपनीच्या हेल्प पेज अपडेटवर दिलेल्या माहितीनुार, वेबसाईटवर होणारे सर्व संभाषण आता थेट फेसबूकद्वारे केले जाणार आहे.

Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या

वेब यूजर थेट फेसबूकवर होणार शिफ्ट

एप्रिल 2026 नंतर जर कोणी messenger.com ओपन केले तर यूजर ऑटोमॅटिकली facebook.com/messages वर रीडायरेक्ट केला जाईल. म्हणजेच डेस्कटॉपवर चॅटिंग सुरु ठेवण्यासाठी फेसबूकच्या वेब इंटरफेसचा वापर करावा लागणार आहे. तथापी, मोबाइल यूजर्ससाठी मेसेंजर अ‍ॅप आधीसारखाच सुरु राहणार आहे. ज्या लोकांनी फेसबूक अकाऊंट डिएक्टिवेट केले आहे, आणि ते मेसेंजरच्या वेब वर्जनचा वापर करत होते, त्यांच्यासाठी आता पर्याय मर्यादित होणार आहेत. असे यूजर्स आता केवळ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे संभाषण करू शकणार आहेत. चॅट हिस्ट्री सुरक्षित ठेवण्यासाठी सांगितलेल्या पिनद्वारे बॅकअप घेतला जाऊ शकतो आणि जर तुम्ही तुमचा पिन विसरलात तर तुमच्याकडे तो रीसेट करण्याचा पर्याय देखील असेल.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

डेस्कटॉप अ‍ॅप आधीच झाले बंद

कंपनीने हा निर्णय अचानक घेतला नाही. यापूर्वी कंपनीने विंडोज आणि मॅकसाठी जारी करण्यात आलेले वेगळे मेसेंजर डेस्कटॉप अ‍ॅप्स देखील बंद केले आहेत. त्यावेळी देखील डेस्कटॉप यूजर्सना फेसबूकच्या वेब इंटरफेसकडे वळवण्यात आले होते. यामुळे असे सूचित झाले की मेसेंजरची स्वतंत्र वेबसाईट भविष्यात बंद केली जाऊ शकते. या बदलाबाबत सर्वात आधी टेक रिवर्स इंजीनियर अलेस्सांद्रो पालुझीने माहिती शेअर केली होती. आता कंपनी वेबसाईट आणि अ‍ॅपवर पॉप-अप नोटिफिकेशनद्वारे यूजर्सना याबाबत सूचना देत आहे.

काय आहे कंपनीची नवीन रणनिती?

मेसेंजरची सुरुवात 2008 मध्ये फेसबूक चॅटच्या स्वरुपात करण्यात आली होती. 2011 मध्ये हे प्लॅटफॉर्म एक वेगळे अ‍ॅप म्हणून लाँच करण्यात आले आणि 2024 मध्ये फेसबूक अ‍ॅपमधून मेसेजिंग फीचर हटविण्यात आले आणि यूजर्सना मेसेंजर हा वेगळा अ‍ॅप वापरण्साठी सूचना देण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांत कंपनीची ही रणनिती बदलली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 2023 पासून फेसबूकने मेसेंजरचे फीचर्स पुन्हा एकदा त्याच्या मुख्य अ‍ॅपमध्ये जोडण्यास सुरुवात केली आहे.

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

अनेक यूजर्सना कंपनीचा निर्णय मान्य नाही

आता वेबसाईट बंद करण्याचा निर्णय हा या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून विचारात घेतला जात आहे ज्या अंतर्गत कंपनी तिच्या मेसेजिंग सिस्टमला एकत्रित करू इच्छिते. तथापी, असे अनेक यूजर्स आहेत ज्यांना कंपनीचा हा निर्णय मान्य नाही आणि त्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः ज्या लोकांनी त्यांचे फेसबुक अकाऊंट बंद केले आहे पण मेसेंजर वेब वापरत आहेत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यांच्यासाठी, हे पाऊल सोयीऐवजी गैरसोयीचे वाटू शकते.

Published On: Feb 25, 2026 | 10:07 AM

