Meta ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! एप्रिल 2026 पासून बंद होणार ‘ही’ वेबसाईट, काय आहे कंपनीचा नवीन प्लॅन?

एप्रिल 2026 नंतर जर कोणी messenger.com ओपन केले तर यूजर ऑटोमॅटिकली facebook.com/messages वर रीडायरेक्ट केला जाईल. म्हणजेच डेस्कटॉपवर चॅटिंग सुरु ठेवण्यासाठी फेसबूकच्या वेब इंटरफेसचा वापर करावा लागणार आहे. तथापी, मोबाइल यूजर्ससाठी मेसेंजर अॅप आधीसारखाच सुरु राहणार आहे. ज्या लोकांनी फेसबूक अकाऊंट डिएक्टिवेट केले आहे, आणि ते मेसेंजरच्या वेब वर्जनचा वापर करत होते, त्यांच्यासाठी आता पर्याय मर्यादित होणार आहेत. असे यूजर्स आता केवळ मोबाईल अॅपद्वारे संभाषण करू शकणार आहेत. चॅट हिस्ट्री सुरक्षित ठेवण्यासाठी सांगितलेल्या पिनद्वारे बॅकअप घेतला जाऊ शकतो आणि जर तुम्ही तुमचा पिन विसरलात तर तुमच्याकडे तो रीसेट करण्याचा पर्याय देखील असेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने हा निर्णय अचानक घेतला नाही. यापूर्वी कंपनीने विंडोज आणि मॅकसाठी जारी करण्यात आलेले वेगळे मेसेंजर डेस्कटॉप अॅप्स देखील बंद केले आहेत. त्यावेळी देखील डेस्कटॉप यूजर्सना फेसबूकच्या वेब इंटरफेसकडे वळवण्यात आले होते. यामुळे असे सूचित झाले की मेसेंजरची स्वतंत्र वेबसाईट भविष्यात बंद केली जाऊ शकते. या बदलाबाबत सर्वात आधी टेक रिवर्स इंजीनियर अलेस्सांद्रो पालुझीने माहिती शेअर केली होती. आता कंपनी वेबसाईट आणि अॅपवर पॉप-अप नोटिफिकेशनद्वारे यूजर्सना याबाबत सूचना देत आहे.
मेसेंजरची सुरुवात 2008 मध्ये फेसबूक चॅटच्या स्वरुपात करण्यात आली होती. 2011 मध्ये हे प्लॅटफॉर्म एक वेगळे अॅप म्हणून लाँच करण्यात आले आणि 2024 मध्ये फेसबूक अॅपमधून मेसेजिंग फीचर हटविण्यात आले आणि यूजर्सना मेसेंजर हा वेगळा अॅप वापरण्साठी सूचना देण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांत कंपनीची ही रणनिती बदलली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 2023 पासून फेसबूकने मेसेंजरचे फीचर्स पुन्हा एकदा त्याच्या मुख्य अॅपमध्ये जोडण्यास सुरुवात केली आहे.
आता वेबसाईट बंद करण्याचा निर्णय हा या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून विचारात घेतला जात आहे ज्या अंतर्गत कंपनी तिच्या मेसेजिंग सिस्टमला एकत्रित करू इच्छिते. तथापी, असे अनेक यूजर्स आहेत ज्यांना कंपनीचा हा निर्णय मान्य नाही आणि त्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः ज्या लोकांनी त्यांचे फेसबुक अकाऊंट बंद केले आहे पण मेसेंजर वेब वापरत आहेत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यांच्यासाठी, हे पाऊल सोयीऐवजी गैरसोयीचे वाटू शकते.