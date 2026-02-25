Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

'केरळ स्टोरी २' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादात सापडला आहे. चित्रपटाचा टीझर काढून टाकण्यात आल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. आता निर्मात्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:05 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत
  • निर्मात्यांनी टीझर केला डिलीट?
  • निर्मात्यांनी सांगितले सत्य
 

‘द केरळ स्टोरी २’ २७ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याआधी, अफवा पसरल्या होत्या की निर्मात्यांनी या वादग्रस्त चित्रपटाचा टीझर हटवला आहे. परंतु, निर्मात्यांनी आता स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून डिलीट करण्यात नाही आला आहे. मंगळवारी, सनशाइन पिक्चर्सने एक अधिकृत निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये असे सर्व वृत्त “खोटे आणि निराधार” असल्याचे म्हटले आहे. तसेच चित्रपटाचा हा टीझर चांगलाच चर्चेत आला आहे.

‘द केरळ स्टोरी २’ चा टीझर केला डिलीट?

अधिकृत निवेदनात निर्मात्यांनी म्हटले की, “सनशाइन पिक्चर्स स्पष्ट करू इच्छिते की ‘द केरला स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’चा टीझर हटवण्यात आल्याच्या सध्या सुरू असलेल्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या, निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. हा विषय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोणत्याही न्यायालयाने कोणतेही कंटेंट हटवण्याचा कोणताही आदेश किंवा निर्णय दिलेला नाही. आम्ही कोणतेही साहित्य डिलीट किंवा काढून टाकलेले नाही.”

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

पुढे निवेदनात म्हटले आहे, “‘द केरला स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’चा टीझर आणि ट्रेलर दोन्ही आमच्या सर्व अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहतील. आम्ही माध्यमसंस्था, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जनतेला आवाहन करतो की पडताळणी न केलेली माहिती किंवा तर्काधारित बातम्या प्रसारित करू नयेत. अशा चुकीच्या माहितीतून केवळ अनावश्यक गोंधळ निर्माण होतो.”

‘द केरळ स्टोरी २’ टीझर रिलीज झाल्यापासून वादात

टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून ‘द केरला स्टोरी 2’ वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. चित्रपटाच्या विरोधात याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली असून, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे सांप्रदायिक भावना दुखावू शकतात असा दावा करण्यात आला आहे. सध्या हा विषय न्यायालयात सुरु आहे. दरम्यान, चित्रपटाचे निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी चित्रपटाला होत असलेल्या विरोधावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

एनडीटीव्हीशी संवाद साधताना शाह म्हणाले, “आम्ही केरळच्या विरोधात नाही. केरळ हे देवभूमी आहे… आम्हाला फक्त त्या राज्यातील ही वाईट प्रवृत्ती लवकरात लवकर संपावी असे वाटते.” त्यांनी पुढे सांगितले, “पहिल्या चित्रपटावर काही लोकांनी टीका केली होती की ३२,००० हा आकडा खोटा आहे. याबाबत आम्ही यूट्यूबवर एक व्हिडिओ तयार केला असून तो सध्या उपलब्ध आहे. आम्ही त्यात नावे आणि आकडेही दाखवले आहेत. सरकारकडे आमच्यापेक्षा अधिक माहिती असू शकते, मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर कोणतीही कठोर कारवाई झाल्याचे आम्ही ऐकलेले नाही.” दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही अलीकडेच या चित्रपटावर टीका केली होती.

Web Title: The kerala story 2 teaser delete rumours makers reacts called it false and baseless

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 10:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले
1

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता
2

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक
3

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा
4

Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

Feb 25, 2026 | 10:05 AM
109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

Feb 25, 2026 | 10:00 AM
Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

Uttarpradesh Crime: प्रियकराने दिला लग्नाला नकार; प्रेयसीने उचलले टोकचे पाऊल

Feb 25, 2026 | 09:54 AM
Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Feb 25, 2026 | 09:50 AM
केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

Feb 25, 2026 | 09:50 AM
Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Feb 25, 2026 | 09:47 AM
धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

Feb 25, 2026 | 09:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM