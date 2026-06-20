Easy Food Recipe: ५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी

कुरकुरीत पापड खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. जेवणाच्या ताटात डाळभातासोबत पापड असेल तर चार घास जास्त जातात आणि पोटभर जेवल्यासारखे वाटते. पण याच खमंग कुरकुरीत पापडाची तुम्ही भाजी सुद्धा बनवू शकता. राजस्थानमध्ये पारंपरिक भाजी म्हणून कायम पापड भाजीचे नाव घेतले जाते. पापड, वेगवेगळे मसाले वापरून तयार केलेली भाजी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल. रोजच्या जेवणात त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर तुम्ही या पद्धतीने पापड भाजी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतो. त्यामुळे पाहुणे आल्यानंतर किंवा मुलांना काही वेगवेगळा पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर तुम्ही पापड भाजी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पापड भाजी बनवण्याची सोपी पद्धत.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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