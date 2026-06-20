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Easy Food Recipe: ५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:16 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला राजस्थनी पद्धतीमध्ये पापड भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी

५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी

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विस्तार

कुरकुरीत पापड खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. जेवणाच्या ताटात डाळभातासोबत पापड असेल तर चार घास जास्त जातात आणि पोटभर जेवल्यासारखे वाटते. पण याच खमंग कुरकुरीत पापडाची तुम्ही भाजी सुद्धा बनवू शकता. राजस्थानमध्ये पारंपरिक भाजी म्हणून कायम पापड भाजीचे नाव घेतले जाते. पापड, वेगवेगळे मसाले वापरून तयार केलेली भाजी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल. रोजच्या जेवणात त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर तुम्ही या पद्धतीने पापड भाजी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतो. त्यामुळे पाहुणे आल्यानंतर किंवा मुलांना काही वेगवेगळा पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर तुम्ही पापड भाजी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पापड भाजी बनवण्याची सोपी पद्धत.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • पापड
  • तेल
  • हिंग
  • जिरं
  • हिरवी मिरची
  • हळद
  • लाल तिखट
  • गरम मसाला
  • पाणी
  • मीठ
  • कोथिंबीर
  • लसूण
  • दही
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कृती:

  • पापड भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, उडीद पापड गॅसवर भाजा. पापड भाजताना गॅस बारीक ठेवावा नाहीतर पापड करपून जातील.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात जिरं, हिंग आणि मोहरी भाजल्यानंतर त्यात लसूण, हिरवी मिरचीचा तयार केलेला ठेचा टाकून भाजा.
  • ठेचा भाजल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ घालून मंद आचेवर मसाले शिजवून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात चमचाभर पाणी घालून मसाले भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात दही घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • दह्यातील पाणी पूर्णपणे आटून गेल्यानंतर त्यात मध्यम आकारात भाजलेले पापड घालून मिक्स करा.
  • ५ मिनिटं मंद आचेवर पापड शिजल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे राजस्थनी पद्धतीने बनवलेली कुरकुरीत पापड भाजी.

Web Title: Make crispy papad bhaji in the rajasthani style in just 5 minutes simple food recipe

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:16 AM

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